上回講到，數年前時任美國總統特朗普發動中美貿易戰，針對大量中國貨品加徵關稅，中方亦作出反制限制部分美國貨品進口，一度令加拿大經濟受惠，中加貿易額短暫急升，但這條財路很快便遭美國截斷。

首先是孟晚舟事件。加拿大政府在2018年應美國當局要求，扣押途經加國的中國創科巨企華為的太子女，導致中加關係急速惡化。中方其後以食品安全等理由，禁止加國的油菜籽及多種肉類產品進口，並以國家安全罪名拘捕了兩名加拿大人。直到2021年尾，美方同意放棄引渡孟晚舟讓她返回中國，以換取中方釋放兩名加拿大人，事件才稍為平息，但相關進口禁令至今仍未完全撤銷。

其次是針對有愈來愈多中國貨品和企業，透過在加拿大或墨西哥轉口、加工，以至直接投資設廠生產，來繞過美國的關稅及其他限制進口當地，美方近年多次收緊以至重寫《北美自由貿易協定》，不但令加方難以藉中美交惡而發財，連帶一些舊有的中加零部件及加工貿易也遭受打擊。

事實上，美國的貿易霸權不僅是針對中俄等敵對國家，連作為忠實、毗鄰的盟友加拿大也絕不客氣。特朗普政府就曾透過限制鋼材與木材進口，來迫使加方向美國開放乳製品市場及遏止汽車製造業職位外流。杜魯多政府曾期望拜登上台後會撤銷這些不平等條約，但後者當然沒有理會。

過去亦經常被美國欺壓的墨西哥，起碼還有堵截非法移民及毒品問題作為談判籌碼，加方則沒有任何討價還價之力，對美方的不公要求往往只能「硬食」。加拿大的GDP現已在G7中包尾，並可能會在數年內被墨西哥，以至印尼等第三世界國家超前，實在難以理解為何還有不少香港人渴望移居當地。