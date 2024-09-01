娛圈單打：忽然唔再港普　國語突飛猛進

香港娛樂圈有唔少「港普」代表，古天樂一句「能呔能」震驚全國十幾億人，至今無人能及；另一港普經典人物非鄭伊健莫屬，只要喺網站打「鄭伊健港普」，依然睇到唔少笑爆嘴嘅視頻。之不過人係會進步嘅，伊健亦唔例外。即將於高雄舉行入行以來第一次台灣演唱會嘅佢，喺當地宣傳時大晒流利台式國語，仲識講兩句地道台語添，令人驚喜！

果然係十年人事幾番新，伊健竟然克服語言障礙，應該下過不少苦功。諗番轉頭又唔出奇，事關伊健2022年曾參演台劇《百萬人推理》，仲親赴台灣拍攝，相信佢喺嗰幾個月時間裏日講夜講，幾遲鈍嘅人都會有進步啦！點都好，鐵杵終於磨成針，伊健洗脫港普代表污名，可喜可賀！睇嚟古天樂要努力啦。

講開又講，喺北上掘金蔚然成風的今時今日，伊健反其道而行，疫後一直唔返內地搵銀，就算傳聞有陸綜出動天價酬勞、加上陳小春等老友友情搭夠，伊健一樣不為所動。反而頻頻往台灣跑，又拍劇又開演唱會，早前亦在倫敦舉行個唱，吸引唔少移居當地的港人捧場，難怪有傳聞話伊健係「黃」嘅！

嗱，家陣乜都政治化，有時都幾令人厭倦。好似台灣女星林依晨講咗句「我是成都人」之嘛，竟然惹來網暴，就知北上掘金並唔容易。伊健性格不嬲隨心所欲，與世無爭，何況佢從來冇將政治立場宣之於口，避免北上，可能只係唔想引起不必要是非啫。

反正伊健早就上岸，閒時同老婆蒙嘉慧喺日本遊山玩水，遇到想做嘅工作先至接，一年做幾個月嘢又可以繼續快活，簡直就係理想人生！