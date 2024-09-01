小日本最近又上竄下跳，異常囂張，一方面指摘中國一架偵察機「侵入」其領空，一方面在南海問題上對中方無理攻擊抹黑。其實就在不久前，日本一艘護衞艦大搖大擺闖入浙江省對出的中國領海，而且長達20分鐘才離開，難道小日本這麼快就忘記了？至於南海問題，本來就與日本無關，二戰結束後，中國正是從日本手上收回南海主權，日本作為戰敗國，有何資格說三道四？

來而不往非禮也，日本護衞艦侵犯中國領海在先，中國偵察機進入日本領空在後，你做初一，我做十五，最多也是扯平而已，有甚麼好抗議？何況中國偵察機只是在日本領空短暫逗留兩分鐘，算起來還是日方佔了便宜。明眼人都知道，日本護衞艦闖入中國領海，絕對不是日方聲稱的「程序錯誤」或「技術性疏忽」，而是刻意偷窺和挑釁，中方以其人之道還治其身，既合情也合理。中國人不惹事，但也不怕事，小日本以為還可以像過去那樣為所欲為，純屬癡心妄想。

作為美國最忠實的走狗，日本衝在反華第一線不奇怪，但今時不同往日，無論是綜合國力還是軍事實力，日本都已遠遠不是中國的對手，即使拉大旗作虎皮，跟在美國後面裝腔作勢，也嚇唬不了中國，反而顯得自己心虛膽怯。近年中俄聯合艦隊海上巡航已常態化，環繞日本列島也已成為「例牌動作」，針對意味十足，小日本繼續上竄下跳，遲早被中俄狠狠教訓。

說到底，對付欺善怕惡的小日本，中國人不僅要有以牙還牙的決心，而且要有隨時戰鬥的準備。中國人並非喜歡記仇，而是小日本實在太可惡，不但沒有為過去犯下的滔天罪行道歉，反而處處與中國為敵。近年更是變本加厲，除了公然插手台海和南海問題，其所謂的《防衞白皮書》還把中國列為「前所未有的最大戰略挑戰」，藉此大幅增加軍費開支，鼓吹發展反擊能力，可見日本軍國主義陰魂不散，侵華野心不死，中國人豈能不防。

可以這樣說，中國偵察機進入日本上空，既是偶然，也是必然，既是以牙還牙，也是嚴正警告。隨着中美博弈愈演愈烈，地緣局勢不斷升溫，日本繼續充當反華打手，面對中國機艦的場面將會愈來愈多，慢慢就會習慣。歷史經驗告訴人們，做走狗注定沒有好下場，當今老美自顧不暇，小日本還能囂張到幾時？