烏克蘭總參謀部日前證實，首架西方援助的F16戰機上周一墜毀，機師陣亡，國防部成立特別調查委員會徹查事件。F16墜機眾說紛紜，烏克蘭最高議會議員別祖格拉婭稱，可能係愛國者防空導彈誤擊所致，批評軍方企圖掩飾真相淡化事件。

失事F16由梅斯中校駕駛，梅斯座機擊落4枚俄羅斯巡航導彈，接近下個目標期間失去聯繫，其後證實墜毀。梅斯係少數接受過F16飛行訓練嘅烏克蘭空軍機師，照計不會如美國官員指出，或涉及機師操作失誤啩？烏國傳媒則指，出事的F16因為部隊溝通不良，導致它被愛國者防空導彈系統擊落。烏國軍方沒有證實說法，美國國防部也說目前冇呢方面嘅證據。看來，烏方和美方似有意隱瞞實情，呢單嘢也許會成為懸案。

烏總統澤連斯基極盼望能有F16戰機，以補空軍之不足，希望能在戰場上發揮作用。今年6月丹麥皇家空軍司令達姆就表示，50名烏克蘭專家已完成在丹麥的F16戰機維護培訓，大部分人回國準備接收首批F16。之不過，達姆又話，首批烏克蘭空軍機師的訓練尚未完全完成，但已接近尾聲。佢呼籲各方不要對F16抵達烏克蘭有太大期望，F16肯定會產生影響，但不會在短期內成為「遊戲規則改變者」。達姆仲建議烏克蘭把F16用於高危任務前，應詳細了解用途。

觀乎達姆的話，頗有警示意味。事實上，外界一直擔心烏軍機師訓練不足，皆因要全面掌握F16戰機嘅駕駛技巧需時數年，而去年秋天才前往美國受訓嘅烏克蘭機師，包括此次墜機殉職嘅梅斯。外界憂慮烏克蘭首次使用F16於實戰就「賴嘢」，對烏軍無疑係一大打擊，何況二手F16仍比不上俄軍先進戰機，且俄軍機師大都訓練有素。