當前美國的戰略是全力打擊俄羅斯，明眼人都看到。這個戰略的後續，是打垮俄國後便打擊中國。相對來說，伊朗、北韓不被美國放在眼內；沒有中俄的牽制，美國對付它們是舉手之勞。

伊朗與北韓之所以能夠獨立至今，主要是美國先是懼怕蘇聯，現在則怕中俄聯手。以美國正在衰落的霸權，不可能同時戰勝中俄，一如當年對付蘇聯還要中國助力。現時美國表面上同時抑壓中俄伊朝，目的只是阻止它們聯手，用具體風險來威嚇它們，面對任何一方受到美國打擊時，都要坐視不理。這是用威嚇手段來分化美國最大的敵人，好讓它逐個收拾，戰略上屬英國長期執行的分化而治之。美國自立國以來都是以戰爭解決任何反對勢力，現在美國的戰略是把二者合一，既打壓又進行外交欺騙。

中國應對的戰略，還是可以沿用毛澤東「三分天下」之策。一是美國獨霸；二是歐俄，歐洲雖然依附美國，但歐美利益不同，必然有矛盾可乘；三是「全球南方」，中國面對美國，本身牽制力不足則採取聯合俄羅斯、結交「全球南方」、分化歐洲，對美國還可虛與委蛇，但要清楚明白地對美排除任何幻想，也要清除內奸和外諜。美國可以欺騙中國，中國也可給它製造假象，以為中國只是自掃門前雪，只爭台海、南海的利益，沒有全球戰略。

不過，三分天下外交戰略是長期性質，當前中國面對的抉擇是美國全力攻擊俄羅斯，若俄勢危，中國可助俄不？助俄必然遭美國更嚴厲的制裁，台海、南海的風險上升，美國會加快推行新冷戰，在全球全面對付中俄。美國也有可能在俄烏戰爭中採取更瘋狂的手段，進侵俄羅斯，先發制人，趁中俄合作還未磨合，重擊俄羅斯以求速勝，也威嚇中國。與此同時，美國在各地發動的顏色革命會加劇，即使打不進中國，可在中國周邊起火，例如緬甸，也可以在中亞、蒙古掀起大變。在安全威脅以外，貿易、金融制裁與封鎖加快，禍及香港。中國助俄，便等於與美國撕破臉，直面敵對。

但不助俄，若俄戰敗，中國可以安穩嗎？或許美國需時消化降服了的俄羅斯，短期內中國或可安穩，但美國亡華之心不死，缺少俄羅斯的牽制，中國獨力能勝美國嗎？中國早晚會與美國作戰，現時助俄是先發制人，但不用公開對美宣戰，還可與美國在外交上爾虞我詐。