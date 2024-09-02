今次巴以之戰，以色列和美國的關係看上去相當反常，以色列不像以前的以色列，美國不像以前的美國；華盛頓對以色列已經失控，以色列不把美國放在眼裏，為追求自己的利益，可以不理睬美國的利益；美國在被打臉的同時還要忍氣吞聲，繼續軍事、政治、外交方面支持以色列按照有損美國利益的目標行事。

一向說一不二的美國不知所措，這在美國歷史上是從未有過的。當然也有輿論認為，這是美國和以色列在演雙簧戲。美以關係其實沒有那麼大的變化，巴以開戰以來的美以系列表演都是在有共同目標下設計的，目的是美國財閥和以色列要最終完成二戰結束後，實現「猶太復國主義」稱雄中東的大業。以目前形勢論，美以用現在這種「關係改變」的方式行事最容易實現目標，減少阻力和國際反彈——惡人由以色列「當」，美國則「充當好人」，保持戰略主動。

不過，還是有人要追問以色列不把美國放在眼裏的原因，認為是以色列的傲慢感破壞了以色列的戰略判斷力。這種傲慢感，來自1967年第三次中東戰爭，以色列取得了驚人的勝利，「那場勝利的速度和範圍令很多人感到意外」。那場勝利，使以色列「錯誤地決定保留、佔領並逐漸殖民地化約旦河西岸與加薩」，並以此作為打造「大以色列」的長期計劃的一部分。

猶太復國主義者在美國支持下一路擴張，雖然有些挫折，但其勢難遏，阿拉伯世界表現無能，美國不管以色列做甚麼事，只要是符合建「大以色列國」的戰略目標，就一定全力支持。這使得以色列「慎重思考自己行為後果的能力下降」，認為自己的復仇、屠殺的瘋狂，都是合乎其原始教義的選擇，都是完成「大以色列國」建國大業的必經之路、必須手段。

以色列總理內塔尼亞胡適逢其時，趕上了這場瘋狂血腥的盛宴，老邁顢頇的美國總統拜登只能被綁架，陪他玩！