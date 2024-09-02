俄羅斯總統普京即將訪問蒙古，這是俄烏戰爭爆發後他首次訪問國際刑事法院成員國，因此格外受到關注，西方媒體都在炒作東道主會不會執行逮捕令，國際刑事法院發言人更是直接要求蒙古執行逮捕令。這顯然是想太多了，蒙古不過是區區小國，豈敢逮捕堂堂俄羅斯總統？借一百個膽也不敢。既然普京決定踏足蒙古，說明成竹在胸，一點也不擔心，西方的炒作未免太無聊。

俄烏戰爭仍僵持不下，普京為何會在此時訪問蒙古，這才是最值得關注的問題。近年美國積極拉攏蒙古，矛頭直指中俄，而蒙古也乘機大搞所謂「第三鄰國」策略，對美國投懷送抱，企圖拋開中俄兩國。由此可見，普京此次訪問蒙古，除了鞏固俄蒙戰略夥伴關係，為中俄合作的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目排除干擾，也有幾分興師問罪的味道。畢竟蒙古夾在中俄兩個大國之間，根本沒有其他出路，想投靠相隔萬里的美國，首先得問問中俄的意見。普京此次到訪，大概就是想點醒蒙古當局：千萬不要行差踏錯！

許多人覺得奇怪，烏軍攻佔庫爾斯克部分地區已將近一個月，俄軍似乎並不急於收復失地，反而普京還有閒暇訪問蒙古，顯然不符合戰鬥民族睚眥必報的風格。其實從普京好整以暇就知道，他確實不着急，顯然另有盤算。近日俄軍大規模轟炸烏克蘭能源設施和軍事目標，摧毀了大部分發電廠，導致烏克蘭大面積斷水斷電，即使有歐洲國家支援電力，也是杯水車薪，緩不濟急。在即將來臨的冬季，烏克蘭注定難捱，攻入庫爾斯克又能解決甚麼問題？

除此之外，俄軍也沒有放鬆對烏東戰略要地的攻擊，在剛過去的8月份，俄軍在主戰場攻下的領土面積就超過今年上半年的總和。反觀烏克蘭佔據的庫爾斯克土地只有約1,200平方公里，人煙稀少，沒有甚麼戰略價值。基輔當局至今還在吹噓攻入庫爾斯克意義重大，不過是自我安慰而已，以犧牲數千士兵的代價，換來暫時的佔領，孰得孰失，明眼人都知道答案。最難堪的是，烏國好不容易從西方求來幾架F16戰機，沒想到首次出動就墜毀一架，據說還是被自己的導彈誤擊，實在窩囊。

眼看寒冬將至，烏軍還不盡快從庫爾斯克撤回，一旦被切斷退路，冰天雪地，彈盡援絕，那就真的是有去無回了。