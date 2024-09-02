城大一名教授日前闖入港鐵東鐵綫九龍塘站路軌，被列車輾過當場不治。事件非常不幸，但意想不到卻成為黑暴餘孽煽動民情的工具。就在其死後不久，網上即流傳一封被指是死者的遺書，聲稱自2019年後，「沒有一天是真正快樂的」，「對於香港的明天不再有任何期待」。

黃媒和黃人如獲至寶，也不理會出處是否可靠，紛紛報道和轉載，大肆上綱上線，結果不旋踵，國安處即採取行動拘捕一男一女，其中女子涉嫌發布死者虛假遺言，男子則涉嫌持續在多個地方放置悼念燈箱。

事實再次證明，黑暴餘孽死心不息，完全不放過任何造謠生事機會。香港表面平靜，其實暗潮洶湧，政府立了林林總總跟國安相關的法例，但反中亂港勢力遏而不止，一有機會就會捲土重來。尤其司法這一塊依然漏洞處處，人心仍未回歸，俱令「同路人」有機可乘。

法庭日前才放生了「12‧8屠龍小隊案」6名被告，同案只有一人的一項交替控罪成立。諷刺的是，不認罪的大剌剌甩身，笑着離開法庭，認罪的反而做了傻仔。就在法庭放生6名被告的翌日，早已認罪的其中一名屠龍小隊被告鍾雪瑩，遭判囚7年4個月。同一個法官曾在前案引導陪審團，指污點證人的證供未必可信；但對鍾判刑時卻強調其涉及的案件跟12‧8計劃無關。兩者反差如此大，令人腦袋一時間也反應不過來。反正司法中人就是神聖莊嚴、至高無上，平民百姓懂法律個屁，無從置喙。

有行會成員相信，未來若有同類案件發生，用《國安法》控告的機會相當高，未必需要引用反恐條例，屆時會由指定法官審理。然而大家不善忘的話，定當記得曾有國安法指定法官，一度批准國安重犯保釋申請，鬧得滿城風雨。