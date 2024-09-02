台灣陸軍日前在屏東實施「天馬操演」，部隊射擊拖式2A反裝甲導彈，出現多枚墜海誤失的現象，引發各界交相指摘，懷疑實戰能力。卻有自稱熟悉拖式導彈性能的備役軍官跳出來喊冤，認為是外界不了解狀況。

該備役軍官認為，美軍為拖式2A反裝甲導彈保固10年，射擊時用的卻是至少已儲存15年的「屆壽彈」，會出包當然不意外。而拖式導彈是線控導引，銅線觸水會引發短路失控，軍方選在海邊測試實屬不當，而標靶距離過近，拖式導彈初期彈道不穩定，射手缺乏時間瞄控，脫靶也就不意外了。

若這位備役軍官所言屬實，則拖式導彈既不能在湖海河流附近使用，也不能打近距離的敵人，對處在狹小島嶼的台灣，真的是一個好選擇嗎？而軍方以高機率可能出狀況的屆壽彈給士兵操練，難道是草菅人命，別人家的孩子死不完嗎？

事實是美方雖然僅保固10年，但拖式導彈的標準壽命是20年，只要保存妥善，並沒有所謂屆壽彈的問題，而拖式導彈本就是中短程反裝甲武器，若近距離無法打，那要它幹嘛？更糟糕的是，軍方宣稱的測試命中率76.9%，是用13枚測試彈脫靶3枚、命中10枚來計算，但軍方原先要測試17枚，卻臨場發現有4枚故障無法發射，所以真正的命中率，其實僅有58%而已。

操演測試的目的，本就是為了發現問題，這次「天馬操演」至少發現了陸軍對導彈彈道性能特性不了解、士兵操作熟悉度不高、保存妥善率偏低等現象，軍方應承認問題，積極尋求改進，而非文過飾非、掩人耳目。

台灣的處境，已經被民進黨弄得愈來愈接近戰爭邊緣，如果軍方還秉持着自欺欺人的傳統，一旦開戰，結果就可想而知了。