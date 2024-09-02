開學了！今個新學年傳媒的報道焦點之一，是為數不少、主要來自內地的「高才通」子女，以插班生方式入讀本地的中小學校，包括他們如何適應陌生的校園環境，惡補廣東話及英語（也有部分學生的英語水平已不俗），以及紓緩因港人生育率屢創新低而引發的殺校危機。據報有部分學校的「高才通」學生多達5%至10%，校方會特別為他們開辦補習班以至本地旅行團，以加快融入香港社會。

然而，有別於早幾年居於深圳的「雙非」或「單非」跨境學童，多數入讀位於北區的官立或資助學校，「高才通」父母顧名思義是較有學識和一般比較富裕，其子女大多會報讀主要位於港島或九龍市區的直資、私立名校和國際學校。這些學校本來已不愁不夠學生，「高才通」只是填補了它們因移民和海外升學而流失的本地學生，無助改善那些因舊區人口老化或本身辦學不善，而導致收生不足的弱勢學校。

再者，即使當局正計劃進一步擴大、放寬「高才通」的院校名單和申請資格，但難以寄望之後每年都會收到數以萬計的新申請。再加上政府推出的鼓勵生育措施創意與力度都欠奉，殺校危機還是揮之不去，社會必須實事求是地面對。

香港部分教育界人士為求自保避過殺校，不斷要求教育局強制全港中小學縮班及減人數，罔顧學生的群體生活和學習需要，浪費納稅人的血汗錢，亦有違通過自由競爭達致汰弱留強的資本主義成功之道。早前更有多區的校長會私訂協議，集體禁絕「叩門」收生，剝奪學生與家長報讀心儀學校的最後機會。致力促進各行各業競爭環境的競爭事務委員會，是否應徹查一下教育界的這些反競爭行為？