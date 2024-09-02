笑看天下：烏國有難 美國即縮-施友朋 評論員

烏克蘭空軍一架F16戰機日前失事，導致機毀人亡。據西方傳媒報道，失事機師梅斯中校30歲，被視為烏軍頂尖機師，佢曾訪美游說西方提供F16，也屬首批受訓並合資格駕駛該款戰機嘅烏軍機師，可惜依然首戰就賴嘢，對烏克蘭空軍嘅戰鬥力，唔多唔少都有所打擊。烏總統澤連斯基近日決定，革除空軍司令奧列修克嘅職務。武裝部隊總司令西爾斯基宣布，任命克里沃諾日科代理空軍司令。然而，對於重整空軍實力，尤其係烏軍士氣，恐怕亦於事無補。

對於該架F16戰機墜毀，目前依然沒有一個可信的說法。烏方官員表示，該戰機並非被俄軍炮火擊落；有烏克蘭國會議員更引述資料稱，戰機係遭烏軍「愛國者」防空系統錯誤擊落，抨擊空軍隱瞞真相；有美媒則不排除係人為出錯或機件故障所致。

烏軍極度需要援助之際，美媒指拜登政府出於安全考慮，拒絕派遣民間承包商往烏克蘭協助維修F16等軍事裝備，皆因情報機構認為風險太高，承包商可能成為俄羅斯攻擊嘅目標；相反，希望歐洲國家可負責更多甚至全部維修任務。

烏克蘭有難，美國第一個縮沙，澤連斯基自然深感人情冷暖！拜登在位日子在倒數，仲同你稱兄道弟咩？臨收科冇理由想再整鑊杰啫，此亦人之常情。呢，反而荷蘭國防參謀長艾切爾斯海姆日前表示，該國將資助烏克蘭跟承包商簽訂支援F16嘅合約，並期望未來烏方能自行整備。

不過，老朽都係嗰句「長貧難顧」，荷蘭口頭承諾亦未必可靠。F16後勤對烏克蘭係重大挑戰，每架F16戰機出勤一小時，就需要十多人進行數小時的任務支援，烏軍若冇其他國家協助維修更換零件，西方再多F16戰機交付烏軍，還是得機無所用。