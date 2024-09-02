本屆政府在覓地建屋工作取得進展，為進一步改善居住環境，亦着手處理劏房問題，去年成立的「解決劏房問題」工作組，近日已向特首提交報告，特首亦提出新的意見納入研究，預計今年施政報告或會公布取締劣質劏房方案。

劏房問題是香港民生的一大難題，亦是香港社會的一大挑戰。根據2021年人口普查數據，全港有超過21萬名市民居住於分間樓宇單位，當中更有近一成六為15歲以下兒童，但這其中並不包括居住於板間房、太空艙及天台屋等環境更惡劣的居所，相信人數只會更多。特區政府關注不適切居所市民的住屋需要，面對劏房存在的居住擠迫、環境衞生、消防安全等問題，去年施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，為全面處理劏房問題作深入調研，並委託顧問公司收集不同數據以了解現存劏房及相關住戶的實際情況，尤其是取締劣質劏房。

土地房屋問題是香港深層次矛盾之一，我認同工作組的努力，亦贊同政府的出發點：為市民創造一個更好的居住環境。但我留意到香港社區組織協會估計會有約三成的劏房會被取締，至少涉及3萬至4萬個劏房戶，亦有劏房戶擔心會令租金飆升。對此，我希望當局能夠秉持以民為本，制訂詳細的時間表及路線圖，安置並支援好受影響的住戶。

劣質劏房固然是不適切居所，各種問題嚴重影響人的身心健康，但劏房戶人數近年依然不減反增。根據統計處數字，2021年居於劏房的分間樓宇單位的人口為214,204人，比2016年的207,233人增加3.4%，而劏房平均租金亦由2016年的4,500元，升至2021年的5,000元。

數字反映劏房的產生恰恰源於有一定的社會及市場需求，無論是租金負擔成本，還是位置、交通等因素，均滿足部分居住者的需求，當中不少是在市區工作的年輕人或新來港人士。現時大部分劏房集中於深水埗、油尖旺等舊區，而舊區的就業就學配套也較為成熟，令不少基層人士寧願居住在劏房，也不願選擇新市鎮的簡約公屋或過渡性房屋，擔心交通費昂貴及子女要轉校等問題，亦成為政府解決劏房問題時需要平衡的因素。

未來5個年度，政府在覓地建屋方面着重提量、提速、提效、提質，相信有足夠空間安置劏房戶。我希望在解決劏房問題尤其是取締劣質劏房方面，當局要有較詳細的時間表或藍圖，逐步解決而非一次過取締所有劣質劏房，了解及全面關注劏房團體及劏房租戶的需求，爭取為受影響的劏房戶提供一定支援，包括就業就學可能面對的新環境。而入住過渡性房屋或許是改善劏房戶居住環境的首步，但是否提高乙類房屋的比例，或適當放寬申請資格，延長現時普遍為期兩年的租住年期待分配至公屋，這些均需當局進一步考慮，確保市民能安居樂業。