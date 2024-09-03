娛圈單打：渣男冧掂岳母　深山照樣嗒女

講到日本頭號渣男，36歲的東出昌大認咗第二，怕且冇人敢認第一。呢位仁兄好眉好貌，入行以來星運亨通，2015年仲娶埋國寶級演員渡邊謙個女渡邊杏做老婆，前途一片光明。點知呢位哥仔唔生性，2020年被踢爆自2017年開始，跟當時尚未成年的女星大搞不倫關係，最賤格係老婆當時正第二次懷孕，結果岳父大人震怒不已，渡邊杏心死離婚。

東出的賤行仲未完。離婚後被指拖欠一對孖女和細仔的贍養費，鍾意就畀一二萬Yen，唔鍾意就索性唔畀，連買罐奶粉都唔夠錢。渡邊杏亦決定離開傷心地，帶埋3名子女到巴黎定居。

東出形象重創，無法立足藝能界，人又冇錢又冇，竟然畀佢諗出一條絕世好橋，就係隱居山林做野人，結果又畀佢殺出一條血路，唔止吸引傳媒上山採訪，仲有三條傻妹自願走上山同佢過「人在野」的生活。

一男三女回歸大自然，有風齊齊食，有被齊齊冚，以東出的風流個性，點會唔出事呀！果不其然，佢同其中一女、年齡比他小10歲的松本花林搭上，最近更珠胎暗結，打算明年春季拉埋天窗。東出仲忽然走運，今年憑電影《Winny》鹹魚翻生，勇奪《日本電影評論家大賞》最佳男主角獎，咁都得？

嗱，聽聞東出個未來岳母頗有米，經營珠寶生意。準岳母話，最初女兒跟東出以父女相稱，得悉婚訊簡直難以置信，但跟東出見過面後，感到佢好重視女兒，說話又真誠，佢亦不再反對女兒下嫁。所以話啫，東出係女人湯丸，真係冇講錯。只要係雌性動物，不論老嫩，佢都有本事冧掂，唔到你唔服！