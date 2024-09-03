世界視線：烏戰逼俄脫歐　中俄走向整合

烏克蘭戰爭在2022年初開始後，中俄邊境連續開通兩條通道：黑河—布拉戈維申斯克公路橋與下列寧斯闊耶—同江鐵路橋。中俄貿易與交通運輸便在綏芬河以外，在黑龍江省多了兩個主要跨境交通口岸。有說是因為烏克蘭戰爭，俄羅斯要增加與中國的貿易通道。不過，兩座橋都是早已建設，早晚通行。

烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯加強與中國及亞洲連接，適逢這兩座橋建成，便即借它擴大與中國的貿易，應對戰爭物資進口的需求。俄羅斯脫歐入亞便是要擴大與中國的貿易，中國已成為其最大貿易夥伴，而且貿易規模大增，俄羅斯已從歐洲的貿易體系轉移以中國及亞洲為主，中俄的跨境交通還需進一步擴張來適應轉變。

在美國的制裁下，俄羅斯與中國正進行全面和全方位的合作，尤以經濟為主。最重要的是產業的協作關係加強。在貿易推動下，中俄在工業生產方面的產業鏈、供應鏈正在加強整合。俄羅斯正把原來與歐洲美國的產業鏈關係轉移至中國，不僅是能源供應中國，以及科技技術轉移，更且是一般性的工業生產，從產品到零部件配件逐步轉為依賴中國的進口和加工。最近中俄兩國政府的協作，正加快全面性工業的連接。俄羅斯在烏克蘭戰爭中軍工生產的擴大，相信中國的零部件配件的供應起着巨大作用，克服美國與歐洲的封鎖。

長遠地，中俄兩國工業的整合，形成跨境的協作體系，由中國製造來替代歐美製造，不單止供應穩定，也在性價比有更大的優勢。本來俄羅斯的低價能源和中國低廉的工業製品造就了這二、三十年歐洲的發展。烏克蘭戰爭將之改變，反而把這兩個優勢集中於俄羅斯，俄羅斯的經濟競爭力和國防工業生產力大大提高，也讓中國有俄羅斯這個大市場的支持。

這個影響不止是短期效果，而是有長遠的作用。一方面使俄羅斯有足夠經濟力量抗拒美國，戰場上可有充裕的軍火武器供應。另方面戰爭以外還可推動經濟轉型和增長。俄羅斯的脫歐入亞，且是更大範疇地與東亞、東南亞整合，俄羅斯的經濟便可脫胎換骨。如此的變化作用大於工業化的進展，而是會帶來體制與競爭力的改革、發展，對俄羅斯和國際影響深遠。只要烏克蘭戰爭不演變成歐洲大戰，或俄羅斯戰勝，這個轉變應可在未來一、二十年實現。

研究院院長 陳文鴻