由於美國的制裁和虎視眈眈，連中國對俄羅斯的正常國際貿易亦被監視批評，中國要支援俄羅斯抗美不易。中國的大企業為避美國的二級制裁也對俄交易多所迴避。但是，真的沒有辦法繞過美國制裁來支援俄羅斯嗎？

印度可以不顧美國制裁進口俄羅斯石油，甚至轉賣歐美，因為美國還在拉攏印度來對付中國。土耳其同樣不承認美國制裁的合法性，也因美國不敢衝撞土耳其在中東、東歐、北非的勢力。但連格魯吉亞小國也迴避美國的制裁圖利，並對美國的顏色革命進行抗爭。這便不是政治勢力大小，而是政治意志的力量。中國從國際戰略和國家利益，都應該支援俄羅斯保衞其主權和國家安全，對抗美國不合理的霸權主義。但中國毋須正面與美國對抗，而應如印度、土耳其以至格魯吉亞那樣用政治智慧、技巧來克服美國的制裁。

中國的大企業、大銀行都容易受美國監視，尤其不少屬上市公司，運作需透明。但中小企業則美國不易監察，也不用大規模運作，化整為零。中國政府可建立中小企業來專門從事對俄貿易、加工生產。政府用各種方法保證生產質量，協助它們的經營運作，而不是像其他私營中小企業般，放任不管。且可用不同的中小企業輪番與俄羅斯企業和地方政府交易與合作，化整為零，在收支貨幣方面易於協調周旋，也便可利用小銀行，乃至地下錢莊進行貨幣交易。

其次，中俄貿易可多用邊境貿易形式進行。由於重心是工業產品和零部配件，不是大商品，也不是整體的高科技設備，只要各方面配合，一般屬免稅優惠的邊境貿易較易擺脫美國的監視。邊境貿易中最佳的地方便是在黑龍江，特別是黑河，包括黑龍江自由貿易試驗區黑河片區，已有足夠的人脈關係和有關制度設施，也有優惠政策，正好放手讓中俄企業把當地建成中俄工業配套加工貿易區。

再其次是地方政府合作，如黑河與俄羅斯阿穆爾州合作，雙方政府加強人才參與管理，創新制度，形成類似深圳初期的跨境加工與貿易協作。用深圳的模式建立起跨境生產配套基地，支援俄羅斯，把黑河的「買全俄賣全國，買全國賣全俄」的口號落實。只要中央政府有決心，這樣螞蟻搬家式的大規模與俄加工貿易，可助俄建立更有效的生產體系，與美國作戰，也改善俄企業與經濟競爭力和發展能力。