歷經70小時的馬拉松折磨，柯文哲終於一臉憔悴的走出台北地院，最後台北市前副市長彭振聲羈押禁見，柯文哲無保請回，第一階段攻防戰，以柯文哲的勝利告終。但是，柯文哲能一路笑到最後嗎？目前還很難說，因為一切都才剛剛開始。

這三天北檢動員所有力量，企圖找出能夠讓柯文哲一槍斃命的金流連結，結果是雖然有些帳目不清、來源不明，卻無法說服法官裁定羈押。但若身為副手的彭振聲都涉嫌重大到須羈押禁見，那主簽的柯文哲為何能全身而退？答案很簡單，因他是第三大黨主席，若沒有令人信服的直接證據，單憑圖利罪的心證就羈押，很容易引起政治風暴。

所以，這次柯文哲能讓北檢無功而返，靠的還是他「黨主席」金身，但這並不意味着就此海闊天空，再無攔路險灘。

北檢這次大張旗鼓，最後卻找不到關鍵證據，忠組顏面掃地，絕對不會善罷甘休，接下來必然會挖空心思徹查柯文哲的所有金流，而柯牽涉的案件愈來愈多，競選經費與政治獻金又是一筆爛帳，給了檢方很大的騰挪空間。只要一旦被檢方找出可以連結的節點，很快就會再來一次法律攻防，柯文哲未必能全身而退。

所以民眾黨必須要趕快回防，清查出自己所有的帳目問題，從根源斷絕檢方操弄的空間。而柯文哲與民眾黨支持者也應該修正自己的「戰狼」心態，因為接下來面對的必然是接踵而至的政治追殺，白營必須要多找朋友，而不是四處樹敵。別忘了除了京華城案與政治獻金案，柯文哲還有北市科案、台智光案、第一魚果市場案及南港轉運站BOT案，柯文哲注定官司纏身，多一個朋友總比多一個敵人好。而民進黨對柯文哲恨之入骨，很快北檢又將出招，大家盡可拭目以待。