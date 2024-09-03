也談談最近熱爆的國產電玩遊戲《黑神話：悟空》。正如外交部與部分內地官媒所講，該款遊戲在國內外大受歡迎，原因之一是其豐富的中國特色，包括改編自中國四大名著之一《西遊記》的故事與人物設定、來自不同省份的自然山河美景、富有中國特色的歷史建築名勝，以至融入了中藥與山水畫等表達手法的「中式美學」。

當然亦有人質疑，上述中國元素只是表面包裝，該遊戲的內涵包括玩法、速度、畫面及聲效質素等，其實跟此前的美、日、韓「3A」（指資金、時間及廣告投入特別多）電玩相差不遠，部分技術和橋段更有抄襲之嫌，只是將各國產品的特色集大成，再加上中國歷史文化的外衣和「中國製造」的標籤。

事實上，抄襲某程度正是新中國的發展歷程及其中一個成功之道，包括被美西方指控「產能過剩」的中國「新三樣」鋰電池、太陽能裝備和新能源汽車，以及在多國擊敗美日韓對手的國產手機，全部都非中國人發明，但比外國貨做得更平更好、更受消費者歡迎。遠的還有馬克思及列寧共產主義，中國最初也是照抄蘇聯，後來經毛澤東、鄧小平等將其本土化及改良，到現在則強調有中國特色的社會主義和中國式發展，並成功將「加工品」出口，獲北韓、越南等共產主義政權學習、抄襲。

在創科層面，中國人抄襲起初是直接複製翻版，其後加入一些中國特色以迎合本地消費者口味，到最後再將不同海內外產品的優點有機融合，去蕪存菁，推陳出新，並因研發及生產成本較低，做到遠高於外國同業的性價比。當然成功背後還有一些中國獨有的政治、政策和市場特質，支持了國產電玩業的獨特發展，明日再談。