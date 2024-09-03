美國言而無信，經常講一套做一套已不是甚麼新聞。最近俄烏戰事持續，烏克蘭首試F16戰機即墜落，機毀人亡。烏軍極度需要援助之際，美媒指拜登政府出於安全考慮，拒絕派遣民間承包商往烏克蘭維修F16等武器嘅提議，皆因情報機關認為風險太高，承包商可能成為俄羅斯攻擊目標，相反希望歐洲國家可負責更多甚至全部維修任務。

烏克蘭有難，美國第一個縮沙，可見美國對援烏的熱情已大不如前，烏克蘭總統澤連斯基好應該知情識趣，切勿把美國再視為「鐵桿兄弟」。呢，美國國防部長奧斯汀上周五在國防部，會見到訪嘅烏克蘭國防部長烏梅羅夫，談及對烏克蘭嘅額外軍事援助。有美國國防官員透露，烏克蘭不應指望再次獲得大批陸軍戰術導彈系統（ATACMS），因為美國庫存數量有限，且武器生產時間很長。

美國對烏克蘭的援助一再縮沙，人稱「戲子總統」的澤連斯基卻懵懵然未能面對現實，日前更大言不慚表示，本月10日要前往美國出席聯合國大會，將與美國總統拜登會面，並提交一份「勝利計劃」，向民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普展示計劃。這不是把「人無恥便無敵」的阿Q精神演活了嗎？曾國藩曾說，時事愈艱，則挽回之道，自須先之以戒懼惕厲。

時事愈艱難，處事愈要小心謹慎。戲子總統則不然，俄烏戰事打咗逾兩年半，事實上，俄軍多處於上風；而今戲子總統以為攻佔俄羅斯庫爾斯克部分荒郊，便大言炎炎向美國等盟友施壓，尋求「開綠燈」同意烏軍使用西方武器更深入打擊俄羅斯領土。真的有這麼容易嗎？冇料卻又膽大在戰術上如此輕視普京，戲子總統準備「燈火下樓台」吧！