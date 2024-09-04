正論：源頭堵截假難民　入境新招確有計

假難民禍港擾民，問題多年來未解決。截至今年2月底，入境事務處處理免遣返聲請的個案達25,607宗，以越南的個案最多，達6,149宗，其次是印尼及印度。自新政策實施至今年2月，入境處共遣送2,204名聲請人離港，2023年的遣送數字較2022年大幅上升63%。可見入境處對假難民這擾民禍港的治安毒瘤亦念茲在茲，務求設法加快解決這困擾港府及港人的夢魘！

入境事務處有新猷，昨日正式推行預先通報乘客資料系統。要言之，為加強入境檢查和執法能力，以阻截包括潛在的假難民等不受歡迎人士乘坐航班來港，入境處昨日起實施預報系統，規定航空營運商須根據《入境（預先通報乘客資料）規例》，向入境處傳送來港航班及其乘客的預報資料。預報系統會即時處理，並通知航空營運商每名旅客獲發的指令，即可登機或禁止登機指示。航空營運商須按照預報系統發出的指令允許或不允許某旅客登上來港航班。

運作會分階段進行，並設約12個月的過渡期。《規例》第4及第5部關乎訂明罪行、免責辯護等條文，會在過渡期後，即明年9月1日起才會實施。有關系統無疑進一步加強入境處的入境檢查和執法能力。處方指，香港居民的旅行自由和出入境權利受到《基本法》及《香港人權法案條例》所載的《香港人權法案》第8條保障，預報系統的推行不會對此有任何影響，預報系統不會向享有香港特區居留權的永久性居民發出禁止登機指示。換言之，上述《規例》主要為阻截潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士乘坐航班來港，皆因他們入境之後就難送！且基於人道援助及法庭審理需時，以致假難民成為本港尾大不掉揮之不去的痼疾！《規例》可以說是從源頭堵截假難民，確實高招。

事實上，本報對假難民禍港深惡痛絕，用了不少人力物力資源去追蹤報道，並建議於荒僻郊野建難民營關押之，不能任由他們以「行街紙」違法從事黑工、受黑幫招募，黃毒賭無所不沾，更有充當黑社會打手，敗壞本港治安，而實情是不少轟動的案件，如2022年中環撞車斬人兼槍擊案，亦牽涉假難民及南亞匪幫。假難民種種問題困擾香港十多年，可謂人神共憤！長遠之計，本報及不少議員均要求中央政府退出《禁止酷刑公約》，否則難以杜絕假難民長期湧港禍港！

再說，當局過去12個年度已耗費約110億元公帑養假難民，長此下去勢必陰乾庫房。入境處儘管加強堵截及遣返假難民，奈何香港「好食好住」，港府為免遣返聲請者每名成人提供每月1,500元租金援助和約1,800元基本人道援助，遂使假難民不惜鋌而走險從各種途徑湧港，加上司法機關仍存在漏洞，被人濫用機制提出免遣返聲請，而律政司又未能研究是否對非法入境者即捕即解？是否一直容許這些非法入境者提出司法覆核？司法機關幫不上忙，如今靠入境處的預先通報乘客資料系統，從源頭堵截假難民，希望假以時日會有一定成果。