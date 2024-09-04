世界視線：德州選兩翼大勝　反歐盟北約升溫

德國東部圖林根州和薩克森州9月1日舉行的州議會選舉結束，極右翼政黨「另類選擇黨」獲勝，這是二戰結束後首次出現這個情況，敲響德國「交通燈」執政聯盟的喪鐘。

在圖林根州的選舉，另類選擇黨得票率達32.8%（比2019年大升9.4%），中間偏右的基督教民主聯盟得23.6%（升1.9%），左翼黨得18%（被今年初新成立的左翼民粹莎拉‧瓦根克內希特聯盟侵蝕下，跌13.1%），莎拉‧瓦根克內希特聯盟得15.8%，中間偏左的社會民主黨只得6.1%（跌2.2%），而綠黨及自由民主黨得票都不足5%，不能參與州議會。聯邦政府執政的社民黨、綠黨、自民黨全盤敗北，均成為得票率不足10%的蚊型黨。由於基本上沒有黨派會願意與另類選擇黨組閣，新政府最大可能會由基民盟夥同兩個左翼黨派組織州政府，相信中央執政3黨會在圖州被踢出局。

薩克森州方面，基民盟得31.9%，另類選擇黨得30.6%（升3.1%），莎拉‧瓦根克內希特聯盟得11.8%，社民黨得7.3%，綠黨得5.1%（跌3.5%），左翼黨得4.5%（跌5.9%），社民黨及綠黨同樣成為蚊型黨。根據州的選舉法，席位分配依上述次序是41、40、15、10、7、6，組聯合政府最大機會是基民盟（41席）加莎拉‧瓦根克內希特聯盟（15席）及社民黨（10席），因為沒有黨派想與另類選擇黨合作組閣。

今次德東兩州的選舉結果顯示，另類選擇黨的支持度大升，在圖州成為最大黨；新成立的莎拉‧瓦根克內希特聯盟亦得到超過10%的好成績，這兩股勢力完全侵蝕了德國聯邦執政3黨，它們均反對聯邦政府援助烏克蘭，質疑甚至有意脫離歐盟和北約，並要求收緊移民及政治庇護政策。雖然基民盟在這兩個州仍處於第一及第二大黨地位，但它一向支持援烏親美立場，將在德東受到衝擊，若不改變，長遠可能會被另類選擇黨及莎拉‧瓦根克內希特聯盟侵蝕。

由於德國媒體長期較親美及親中間黨派勢力，故一直標籤另類選擇黨為接近新納粹，也標籤左翼黨及莎拉‧瓦根克內希特聯盟為親俄親共勢力，如今中間黨派的社民黨、綠黨及自民黨走向衰敗，相對未有弱化的基民盟及基社盟被孤立，形成無論在聯邦或州政府層面，要組成聯合政府都需要向左翼或右翼黨派招手，自然會有更多爭議及困難。德國的民意及政治正處於反歐盟及反北約的鬥爭路途上。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻