產評：全球貿戰掀烽火　華謀發展美難阻

美國政府自2018年向中國開打貿易戰，至今已6個年頭，中國經濟仍維持約5%的按年增長發展，出口穩定，製造業持續升級，說明中國作為亞洲經濟的領頭羊，貿易量與競爭力均持續上升，故並未因與美國脫鈎而倒下，美國的戰略顯然存在誤判。隨着中國加大投資製造業並擴大出口，歐、美等西方經濟體系面臨的競爭壓力愈來愈大，只有高舉貿易保護主義旗幟來抵擋外來挑戰，全球貿易戰正在踏上新階，也意味這場大國博弈的利益爭奪戰將白熱化，美國為首的西方經濟體利益集團正面臨嚴峻考驗。

今年以來，美國不斷加大對中國的科技圍堵，同時將戰線延至電動車、鋰資源及太陽能板，要向進口華貨加徵高關稅，而美國的號召下，歐洲和加拿大紛出招和應，下一個好可能是日本。由美國牽頭圍攻中國的一幅貿易戰圖畫，已清晰顯現在眼前。

不過，美國人應不難發現政客們錯判形勢，以為以圍堵、打壓就能將中國經濟壓下去。實際上，中美貿易戰打至今時今日，中國製造業持續升級轉型的方向未變，與過去出口時裝、玩具等輕工業產品不同，如今中國出口的是重工、精密機器、電動車、光伏產品。中國已大大減低對美國經濟的依賴，產品行銷全球尤其是亞洲等地區，並在全球物流、航運業方面建立領導地位，應對圍堵就是靠「自強」二字。

以對華進口電動車施以高關稅為例，實際上更多是美國政客打「中國牌」爭取選票的伎倆，皆因如今中國電動車在美國的銷售極有限，高關稅亦無法協助美國車企提升競爭力，反觀美國消費者沒能享用具競爭力的進口中國車，對實現減排目標及提升競爭力方面，孰得孰失，值得深思。

華製電動車正行銷世界各地，全球汽車業的領先地位，正由歐、美、日，轉移到中國，也說明在新經濟賽道上，達者為先，中國已在智能駕駛發展方面佔優。如今中國正全力推動新質生產力，強調高技術、高質量、高效能的可持續生產力，若能取得成功，將成為新經濟增長的起步點，也可視為拋離歐美等競爭對手的關鍵賽。中國這股圍繞新經濟發展尋求自身上進的巨大力量，與西方經濟集團體制長年缺乏改革，在發展新經濟產業上缺乏有效的產業戰略，只管搬龍門彰顯霸權，形成強烈對比。

面對美國及盟友聯合多方圍堵，中國除了按國際貿易規則提訴外，亦開始動手還擊，惡鬥下去，傷的必然是企業。不過，得認清一個事實，乃中國的產能增長並不是激化國際競爭的單一原因，更重要的是中國綜合競爭力增強，既能自利，亦能惠及貿易夥伴，為世界經濟增長注入新動力，中國崛起已不可逆轉。

全球貿易戰激化下，分裂與併合將同時進行，利益必然大洗牌。昔日手執行業牛耳的國際大企業，若繼續躺平食老本，迎面而來的是存亡之劫；具備競爭力的新興企業將成為國際貿易新秩序下的贏家。貿易戰走到盡頭，新全球化版圖將出現，屆時誰主天下，拭目以待。