中國要支援俄羅斯，因為同在美國霸權底下，中俄是唇亡齒寒。中國也要維護國家主權進行自由貿易，不依美國政治大棒的指揮運作。再因中俄毗連，經濟結構互補性強，加強貿易是雙贏之道。中國不應因美國的政治利益而捨棄本國的利益。而俄羅斯幅員廣大，人口眾多，是國際上重要的經濟體和市場，中國為甚麼要因美國不同意而將之捨棄，拱手讓美國任意掠奪宰割呢？

美國對俄羅斯及與俄交易的國家施行制裁，中國現時毋須與其正面衝突，卻可以在其制裁體制中找出漏洞突破。與此同時，當然也在國際上與俄羅斯及其他國家合作，反對美國違反國際法的單邊制裁。

突破美國制裁，最佳的方法是把貿易化整為零，從國際貿易的主流體系轉移出來，使美國無從監督。最佳的突破口，不是傳統對俄貿易港口和口岸，而是規模不大，卻與俄羅斯自由通商二、三十年的黑龍江邊境城市黑河。黑河古稱璦琿，與俄國阿穆爾州首府布拉戈維申斯克隔江相望，近年建了跨江大橋，兩地來往只需十多分鐘，兩市也均連接上國內鐵路系統。

過往二、三十年，黑河在地方政策下與布市人員自由往來，市場相通，俄羅斯人也有在黑河購置房產，朝夕往來，生活方便。近年因為美國制裁俄羅斯，更多的禁運產品由邊境貿易轉運俄境。黑河更開始有出口俄境的加工貿易，貿易形式多為邊境貿易，有關稅優惠，而俄方出口能源、礦產、木材到黑龍江，同時形成各類加工工業，貿易來往進出口相抵，盡是用本幣交易。

在這樣的基礎與人脈及市場需求，兩國地方政府大可以利用現有自貿政策，擴大黑河的出口加工工業，應對俄羅斯企業的進口所需，包括被美西方制裁的各類工業產品。用中小企業螞蟻之力，政府扶持、監督（防止詐騙），提供人民幣與盧布的貿易融資，倣效當年深圳的灰色工業和貿易與金融，在黑龍江畔，借中俄需求、美國制裁之機，製造出另一個深圳來。

布市連接境內大城市、工業重鎮，黑河連上中國內地的地方經濟，特別是深圳，一江兩城便成中俄攜手新發展的橋樑和起點。鐵路、水運、公路、航空都可進一步修築擴展，跨境電子商貿更可把兩市場緊密結合，天時地利人和，應可創出另一個經濟奇迹，對中俄兩國有利，同時打敗美國霸權主義的政治制裁。