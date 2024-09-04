11月美國總統選舉，是民主黨的賀錦麗與共和黨的特朗普對決，特朗普又回到了人們的視野。日前筆者無意間發現了一張2019年8月26日出版的報紙，頭版頭條標題是——特朗普升級貿易戰遭質疑，肩題是——再次提高關稅極限施壓，命令美國企業撤出中國。這條5年前的新聞，又好像就是今天的新聞。

5年來從特朗普到拜登，中美反覆博弈，基本狀況好像沒啥大變化，今後無論是特朗普還是賀錦麗上台，從他們現在發布的競選言論看，恐怕也還是如此，換湯不換藥。5年前的那段新聞說，為回應美國對中國3,000億美元輸美產品加徵關稅，中國將被迫對750億美元的進口商品採取關稅反制措施，特朗普惱羞成怒，宣布要進一步向中國加稅，而且要下令美國企業撤出中國，「這令包括美國商界和整個世界感到震驚」！共和黨麻薩諸塞州前州長韋爾德說，特朗普的這個決定是「一個想要成為獨裁者的人精神錯亂的體現」。

新聞還說，在當時舉行的G7峰會上，時任法國總統馬克龍、英國首相約翰遜呼籲美國停止貿易戰，歐洲理事會主席圖斯克則說：顯而易見的是，如果有人，例如美國和美國總統，出於政治目的將關稅作為一種政治工具和手段使用，那麼其所帶來的對抗將危及全世界。

5年前特朗普的這個「命令」，不久就演變成了拜登政府對華「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」的政策，美國政界、商界、輿論都對其強烈批評，一是認為特朗普沒有這個權力，二是認為這種做法根本不可能實現。當時《紐約時報》就發文稱，中國是生產眾多各類商品、最有效率的地方，它有龐大的工業網絡，能供應必需的零部件。中國有數以百萬計的高素質勞動力，中國製造了全球四分之一的製成品，它在短期內是無法取代的。

這5年來的事態證明，如果說特朗普是瘋狂的，那麼拜登就是愚蠢的。瘋子挖坑，傻子跳坑！