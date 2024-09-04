以色列證實6名加薩人質遇害後，全國多地爆發大規模示威，多達70萬人上街，要求總理內塔尼亞胡盡快與哈馬斯達成停火協議，甚至高呼要他下台。與此同時，國防部長加蘭特跟內塔尼亞胡不咬弦愈趨白熱化，他公然呼籲內塔尼亞胡盡快停火，以救回仍在加薩的人質。

事實上，內塔尼亞胡面對逼宮已非今日的事，但他依然企得好硬，一來國內鷹派勢力龐大，部分人甚至比內氏更好戰；二來是他有美國撐腰。拜登還有數月便下台告別政壇，他根本不會亦無法逼迫以色列停止對加薩的屠殺，還源源不絕提供武器。何況拜登政府現時的焦點是俄烏戰爭，這才是拜登任內主導的一場重要戰爭。

以色列是美國爸爸，烏克蘭是美國棋子，爸爸的事兒子管不了，但棋子卻可操縱主宰。打垮俄羅斯的目標還遠遠無法實現，而伊朗所謂報復以色列又光說不練，中東問題已不成問題，拜登會更集中火力弄大俄烏戰爭。烏克蘭佔領庫爾斯克州千多平方公里土地，便得力於美國提供的先進武器，以至北約僱傭兵混雜其中。

只是俄羅斯並無上當，並不急於收復失地，反而加強在烏東的攻勢。烏東的重要樞紐紅軍城形勢岌岌可危，俄軍只剩下最後數公里就可拿下紅軍城，烏軍被迫緊急增補二千兵力回防。烏軍攻佔庫州已由最初的戰術成功，變成如今的戰略失敗。

澤連斯基正向美西方施壓，要求提供更多武器，以及開綠燈使用這些武器直攻俄國本土。拜登還在猶豫，皆因俄國一再強調隨時使用核武，引爆核戰。美國似乎仍未敢博，但若烏方守不住紅軍城，俄軍直指基輔，會放開手腳任由烏方大幹一場嗎？總之，加薩如何，拜登是不理的了。