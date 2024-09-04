自從烏克蘭與俄羅斯的戰爭爆發後，烏國總統澤連斯基不斷求爺爺、告奶奶，乞求美西方國家的軍事援助。美國民主黨政府也樂意做順水人情，事關援烏的金額再高，到頭來九成資金都是落到美利堅軍火商的手上，這批商人勢力龐大，如果對現任政府生出好感，會大大有助於民主黨今年總統競選的選情。另一方面，美國援助烏克蘭的資金也不是全屬無償付出，有部分是記在帳上，長命債務長命還，待戰後自然會用各種方式，向烏克蘭討回。

澤連斯基賒借、求援的能力了得，故烏軍的裝備不虞匱乏，但正因為一切得來太易，基輔政府往往不懂珍惜。日前發生的一件事，便讓烏軍領導層十分尷尬，美西方將一批F16戰機運到烏國，準備用以對付俄軍。詎料尚在試驗階段，其中一架F16戰機便失事，不但全機墜毀，還失去一名十分優秀的飛行員。

雖然F16不是美軍最先進的戰機，但亦價值不菲，以台灣購入的F16V戰機為例，每架取價高達1.217億美元，折合港幣接近10億元。更讓烏軍尷尬的是，該戰機並非遭俄軍摧毀，而是被安裝在烏克蘭境內的美製「愛國者」防空導彈擊落。這情形就等於閣下家中的紅纓槍和流星鎚都是朋友所送，你不用作禦敵，反倒失手用流星鎚打斷了紅纓槍，此舉豈不是讓人啼笑皆非？

俄烏戰爭開展以來，烏軍的指揮十分混亂，早前不少外國的志願軍人，本來滿腔熱誠，要趕到烏國助拳，結果很多人也是乘興而去、敗興而返。他們都說烏克蘭的軍隊政出多門，各種指令常有矛盾，有時甚至是將志願軍人推到前頭送死。所謂「失道者寡助」，看來烏克蘭現任領導層不換人，這場仗可能會愈打愈糟糕。