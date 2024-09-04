上回講到，中國電玩業近年的蓬勃發展，包括近日熱爆全球的首套國產3A遊戲《黑神話：悟空》的空前成功，除了源於抄襲和改良外國產品，也有其獨特的政治、政策和市場背景。內地當局一度將「打機」視作「精神鴉片」，因此有別於新能源汽車等其他創科產業，電玩業並沒有得到政府的財政補貼或直接政策支持，而是弔詭地受惠於當局的種種禁制措施。

先簡介一下全球電玩業的發展史。首套電子遊戲於何時及由何人發明，視乎大家對「電子遊戲」的定義，但可以肯定發源地在歐美。不過，首先將電玩發揚光大及變成盈利豐厚的產業則是日本，引入了創新的技術、畫面和玩法，結合了本已大受歡迎的日式動漫文化和故事角色，另加一點踩界的色情元素，協助日本電玩打殘了歐美的先發同業，雄霸了80至90年代的全球電玩市場，造就了主打「街機」出身的世嘉（SEGA）和主力家用電玩主機的任天堂（Nintendo）等電玩巨企，連傳統影音家電企業索尼（Sony）其後也加入戰團。

隨着日本泡沫經濟於90年代初爆破，日本電玩業的壟斷地位亦受到動搖。包括微軟等美國創科企業強勢投入，推出Xbox主機力撼日本對手；美國公司以製作荷里活電影的方式和投資規模來開發電玩，以及運用其政經霸權迫使日方開放市場及分享技術等；再加上美式遊戲特有的真實感和暴力元素（例如第一身射擊遊戲），在千禧年後成功壓低了日本電玩的市場佔有率。

美日電玩業分庭抗禮的局面，在最近20年先後面臨南韓和中國的強力挑戰，形成各適其適、遍地開花的新格局。兩者的成功均與政府的禁制措施有關，同時受惠於寬頻上網與智能手機技術的高速發展。