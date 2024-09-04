笑看天下：和平之鴿飛不起來-施友朋 評論員

人類愚行，除了破壞地球污染環境，海洋亦備受塑膠垃圾、重金屬、污水等影響，威脅海洋生態，最後受害的只會是人類。至於眼前的愚行，莫過於戰爭，老朽所指的，當然係俄烏戰事和以哈衝突！兩場戰爭，彼此均死傷枕藉，以哈之衝突，加薩地帶被喻為「特大巴人墳場」，死亡的更多是無辜婦孺。

呢，以色列軍方日前證實6名加薩人質遇害後，觸發全國周日多地爆發大規模示威，約70萬人參與，示威怒潮要求總理內塔尼亞胡盡快與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成協議，爭取人質獲釋。與此同時，以色列總工會發起周一全國大罷工，以向政府施壓，多地機場、學校、銀行及醫院關閉，但最終在勞工法庭介入下，總工會接受提早於當天下午二時半結束罷工。

此趟以色列全國示威，單是特拉維夫就有約55萬人上街，聲稱是去年10月7日哈馬斯突襲以色列以來最大型示威。喺耶路撒冷，示威者封鎖道路，遊行至總理府外示威，抗議內塔尼亞胡拯救人質不力，要求佢下台。

內氏戀棧權力，根本無心和談，佢堅持不撤離加薩南部與埃及接壤「費城走廊」的駐軍，以確保哈馬斯無法透過地道走私武器。不過，以色列防長加蘭特呼籲內氏與哈馬斯達成停火協議，以救回仍扣押在加薩的人質，並要求內閣必須立即召開會議，推翻堅持將部隊留在費城走廊的決定。

事實上，內氏根本不理會人質安危，也不理會哈馬斯提出嘅停火條件係以軍撤出邊境地區。哈馬斯的要求其實合情合理，要停火卻連撤出邊境地區也不肯，那還有甚麼好談？如今哈馬斯處決6名人質，令停火談判更複雜，美國總統拜登根本冇牙力擺平。看來，內塔尼亞胡不下台，和平之鴿飛不起來！