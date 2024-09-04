南海大件事！剛過去的8月31日，中國海警艦與菲律賓圖坐灘仙賓礁的海巡艦9701號（BRP Teresa Magbanua MRRV-9701) 大碰撞，雙方各自公布了影片，內地網絡迅即充斥菲律賓海巡艦9701號被中國軍艦移出坐灘位置、甚至逐出仙賓礁環礁的消息。可是，中、菲兩國對此都沒有明確說法，聲援菲律賓的國際聲音既不大聲也不動聽，南海疲勞似乎發酵中。

談到中菲最新碰碰船事件，不能忽略碰撞前一天的事，就在8月30日，南海仙賓礁附近還上演一幕菲律賓艦艇圖衝破中國在海上的封鎖線，向企圖在仙賓礁坐灘的菲艦9701號送補給，當然，行動失敗。

菲律賓為此特別展示了一張照片，相中是一艘菲艦，被超過10艘中國海警艦艇及軍艦包圍。菲律賓聲稱，中國有40艘艦艇在上址部署，菲律賓實在勢孤力弱。

菲方極力宣揚自己被欺壓，卻刻意沒有說清楚當日菲艦之所以被包圍，是他們在一周內多次強闖仙賓礁送補給。為了應對菲方再一次圖坐灘霸礁，中國海警只能全力防堵。

菲艦心急送補給，是因為企圖坐灘的9701號已瀕臨「油盡糧絕」，若再沒有補給的話，艦上數十名菲律賓軍人恐怕連水也喝不上了。關鍵時刻，中國當然要嚴密拉網，強力防堵。

翌日，即8月31日，菲律賓急壞了，起錨欲移動艦艇位置，同時刻意惹事，狠狠地斜撞在場戒備的中國海警5205艦，菲方一度指控是中國船隻「蓄意撞擊」他們。幸而鏡頭不會說謊，而且艦艇損毀也在默默提供證據。

說起碰碰船事件，關心軍事的國人好奇心大發，紛紛研究9701與5205誰高誰低、誰更有力、誰更能撞？結果指出，論噸位，中國艦贏；論炮火與作戰力，各有優劣；論船堅艦穩，菲艦破了大洞，中國海警艦凹了幾處，似乎中國亦勝……這些非專業言論不一定準確，但撞船事件中有一個小插曲大家不要忘了，美軍一架P8A偵察機當時就在不遠處的空中監察，美軍全程直擊了事件，誰撞誰、誰更有實力，不言而喻了。

而這次被撞凹的中國海警5205艦，據說事後馬力大開，將菲艦推出原本碇泊的潟湖，讓它不能輕易在淺灘中坐灘，化被動為主動，行動十分漂亮。不過，內地不少網民指5205將菲艦驅逐出仙賓礁海域的說法不正確。

種種迹象顯示，中國正為驅逐在做準備，因為解放軍海軍的兩艘5,000噸拖船已前赴仙賓礁，隨時可以把破了個大洞的9701拖走，而5205亦被發現已為一旦需要動用炮火做好準備。海軍海警的強勢部署，足以瓦解菲國的小把戲，中國在美國國家安全顧問沙利文剛訪華後便來硬的，測試的東西真不少。