世界視線：普京智珠在握　烏克蘭勢必敗

近期俄羅斯總統普京成功解決阿塞拜疆與亞美尼亞的爭執，並出訪越南、蒙古，前者是建立俄羅斯與東南亞今後的貿易關係，後者是商議中俄蒙天然氣管道，同時替中國消解美國及西方對越、蒙的拉攏，包括蒙古的「第三鄰居」意圖，以穩定中國在東亞的安全。而消解阿塞拜疆與亞美尼亞之爭，也是為了穩定俄羅斯本身南方的安全，消除美國挑撥的機會，連消帶打剷除美國在格魯吉亞再次策動顏色革命的可能性，使南北高加索安然無事，普京外交的攻勢頗為凌厲。

這樣的元首外交，反映出俄羅斯外交主動、普京的外交魄力。更重要的是，在烏克蘭攻佔庫爾斯克近月不退之際，普京不因被突襲而驚惶失措，未有調動俄羅斯主攻烏克蘭頓涅茨克戰場的軍力。普京寧願讓烏軍初期突襲成功，國際輿論嘩然，也仍悠閒地按部就班逐步修建庫爾斯克的防線，組織地方作戰軍團，把突襲的烏軍困住。在戰事緊張之際，還外訪進行外交攻勢，便顯得普京與俄羅斯穩如泰山，其反攻也其疾如風，胸中自有雄兵百萬，自信無比。這不是狂妄的驕傲，而是胸有成竹，一切似在其掌握之中。

俄羅斯還未把烏軍從庫爾斯克驅逐出來，北約仍對俄國構成重大軍事威脅，庫爾斯克的戰事未完結，還未能說烏國與北約的突襲失敗。不過，俄軍圍而不攻，卻有布下陷阱之意。烏軍在此進退維艱，增加後援一是兵力不繼，二是大有可能被一網打盡。而在烏東，調動兵力往庫爾斯克之後，防衞之力大減，俄軍急攻下，烏東戰線大有潰散的可能。庫爾斯克突襲賺取了國際公關作用，卻可能與烏東同失，弄巧成拙，種下地面戰失敗的可能惡果，得不償失。

烏克蘭餘下的更依賴北約之力瘋狂空炸俄羅斯城市，莫斯科難免。俄羅斯也必然大力反擊，兩國的設施與平民百姓便備受打擊，兩國仇恨結得更深。

普京早已勝券在握，除非北約挑起歐洲大戰。以戰場形勢、歐洲各國政治轉變看，停火和談為期不遠，只待美國總統選舉結果。此所以俄羅斯加快重建烏東被毀城市，準備迎接和談後的政治解決，也快一步爭取烏東民眾的支持與歸心。

歐洲大戰打不起來，俄羅斯便是此役慘勝。最大損失的是烏克蘭民眾，政治失敗則是歐盟各國。

研究院院長 陳文鴻