即使在美國的把持下，歐盟對中國實行貿易戰、經濟與政治制裁，但中國不應放棄歐洲市場。

因為政治上可牽制歐盟與美國合作，減少對華的壓力；經濟上歐洲還是一個大市場，不僅規模不小，消費與生產模式也多元化，對中國的發展可以有不少的啟示和合作機會。美國從二次大戰以來意圖統一歐洲，將之納入其經濟控制之內，歐洲卻從來抗拒，產業與企業之間的競爭與衝突不少。中國介入，一如早一、二十年的俄羅斯，可產生分化作用。中國應扶助歐洲以抗美國，而在歐洲之內，多元化因素頗大，中國也可分而治之。

當前歐洲的政治、經濟大致可三分，一是西歐，傳統的自由市場與政治民主的重心。一是南歐，從葡萄牙至西班牙、意大利及地中海各島國，經濟發展水平稍遜，卻早已失去西歐的帝國主義、殖民主義霸氣。一是中東歐，傳統東歐各國加上中歐奧匈帝國的殘餘奧地利，或可把希臘添上，但希臘亦可屬於南歐陣營。中東歐各國在政治文化上與西歐、南歐有巨大差別，共產統治的洗禮，更使原來斯拉夫民族和日耳曼民族的文化與西歐的市場化、民主自由差距擴大，同時受着俄羅斯與德國的影響，東搖西擺。俄羅斯是介乎歐亞，往往成為歐洲的對立。德國則自成一國，自神聖羅馬帝國時期以來便不是要統一歐洲，就是要佔領歐洲，與歐洲各國形成不同程度的分歧與矛盾。

在現時美國加緊控制歐洲的形勢下，一是美國是反歐盟，要斬除歐盟獨立的趨向，故此拉攏西歐，篡奪歐盟機關，也脅迫德國。二是威逼東歐，放棄南歐。南歐成為負擔，東歐則可作為攻擊共產主義殘餘與俄羅斯的前線，均屬可犧牲之列。烏克蘭戰爭加劇美國這樣的戰略。於是在中東歐便產生其叛逆之國：匈牙利、捷克、斯洛伐克，永久中立的奧地利和未收納的塞爾維亞，它們對美國控制下的歐盟對俄對華政策生異議，也開始在中國經濟支持下，加上希臘等構成了巴爾幹絲路為骨幹的異見之地，與歐盟政策漸生矛盾衝突。

中國要爭取的是從巴爾幹絲路入中歐的這個歐洲中心區域，經濟先行，文化互動，協助這些國家脫歐抱團自主，並利用德國與西歐的內部政治孤立趨勢，把歐洲從美國把持中分離出來。

這不可能立竿見影，而是需要長時間各方細緻努力。