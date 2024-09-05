烏克蘭打入俄羅斯本土，發動庫爾斯克戰役，導致俄烏之戰發生了相當程度的變化，不但戰場局勢變化、政治局勢變化，而且和美國大選結果直接相連，和會否爆發俄歐之戰、俄美之戰相連。小小的庫爾斯克撬動了歐美。

目前戰事膠着、擴大和熾熱，雙方都各有攻守，調兵遣將，武器使用和戰術方面也在升級調整。對烏克蘭而言，在庫爾斯克戰役中使用了美國及西方提供更先進的遠程打擊重武器，嘗到了前所未有的甜頭，欲罷不能，希望從美西方那裏得到更多，再接再厲，多打勝仗。用澤連斯基的話說，就是要進一步向美國等盟友「施壓」，尋求「開綠燈」，同意烏軍使用西方武器更深入打擊俄羅斯領土。

為了落實總統先生的「施壓」之策，烏克蘭國防部長烏梅羅夫日前到訪美國，與美國防長奧斯汀會面，就對烏克蘭額外軍援，包括大量供應陸軍戰術導彈系統（ATACMS）、防空系統、火炮及裝甲車輛等商談。然而美方表明，烏克蘭不應指望美國會再次大量供應戰術導彈，因為美國庫存有限，且武器生產時間很長。

在庫爾斯克戰役中，烏克蘭使用了更具攻擊力、戰鬥力的美西方先進武器，成效不俗。他們認為，如果美西方早一些供應和准許使用這些武器，戰場形勢會很不一樣，烏克蘭會佔上風。澤連斯基一直把戰場失利歸咎於美西方不供應或限制使用先進武器，以為自己有了先進武器，放開手腳打就能贏。他似乎忘記了，開戰以來，俄羅斯也是沒有使用更先進、更厲害的武器，如果烏克蘭用了，俄羅斯就會用！如此這般，誰能保證烏克蘭不會輸得更慘？誰能保證澤連斯基給美國當槍使不會更加禍國殃民？

美國把烏克蘭當槍使、打擊俄羅斯可不會像澤連斯基那麼「一根筋」，美國是講「策略」的，是不讓戰火燒到自家身上的。如何軍援基輔不是考慮烏克蘭，而是美俄如何較量。