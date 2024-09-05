素有「零負評女神」稱號的林依晨，無端捲入意識形態的風暴，許多統獨衝腦的人撻伐她為了名利出賣尊嚴，就連她過去的老師也跳出來批評她「虛情假意」。林依晨到底做了甚麼？不過就是在大陸綜藝節目擔任固定嘉賓時，其中一名來賓表示自己來自成都後，她馬上附和「我是成都人」，表示爺爺也是成都人，雖然她不會說四川話，但從以前就常聽爺爺說，所以那種鄉音非常親切。

這在一般人就是單純拉近彼此距離的聊天，居然引發軒然大波，一群過去大概根本不關心林依晨的人，紛紛指摘她背棄台灣。而她在政大唸書時的教授朱立熙，也在臉書發文：「在黨校兼課進入第28年，我教過一些中國交換生，有來自北京、武漢、重慶，都非常優秀又很用功，不記得教過『成都人』。這3天如果不是柯屁來亂，我早就開罵了！我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價。實在對『零負評』太失望了！」用不具名的方式狠批林依晨。

但虛情假意的到底是誰？朱立熙過去經常刻意晒出自己與林依晨的對話，還有林每年送給他的禮物與問候，顯然對自己有這樣的門生頗為得意。沒想到不過因為一句「我是成都人」，朱立熙就可以把這個對他一無所求、尊師重道20年的學生一腳踢開，還刻意消費她的光環，對朱立熙而言，20多年的師生情誼原來如此廉價。

在短文被網友圍剿後，朱立熙選擇迅速刪文，但如果真的認為自己說得對，又何必下架？如果說得不對，以資深教授的高度，不是應該公開道歉才對嗎？其實光從短文開頭的「黨校」就可以得知，朱立熙如此痛惡政大，卻仍舊兼課長達28年，是誰虛情假意，豈非一目了然？