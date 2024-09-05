俄羅斯總統普京再一次展現其強人本色，他周一抵達蒙古進行正式訪問，係國際刑事法院（ICC）去年3月指他非法驅逐烏克蘭兒童、涉嫌觸犯戰爭罪行並對其發布逮捕令後，第一次造訪ICC成員國。烏克蘭不滿蒙古沒有作出拘捕行動，形容係對國際刑法體系嘅嚴重打擊，批評蒙古需要承擔戰爭罪責。普京訪問蒙古，不但冇被拘捕，反而受到高規格歡迎，又行紅地氈，又接受女童獻花，又與蒙古總統呼日勒蘇赫一齊檢閱儀仗隊，其後舉行正式會談，完全當ICC逮捕令透明，真可謂威風八面！

烏克蘭外交部則呱呱大叫，說甚麼「蒙古容許一名被起訴嘅罪犯逃避法律制裁，也因此要分擔他的戰爭罪責任」云云。呢啲咪叫做戇居囉！蒙古係識時務者，雖然冇支持俄羅斯攻打烏克蘭，但喺聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭嘅投票中，蒙古投了棄權票。事實上，蒙古正大力發展經濟多元化，極依賴俄羅斯進口絕大部分燃料，若沒有俄羅斯的能源供應，肯定過不了寒冬。有如此背景，蒙古會同俄羅斯過不去嗎？

普京強調，俄蒙關係是莫斯科亞洲外交政策嘅優先事務之一。雙方亦認為，加強「蒙俄中」經濟走廊建設十分重要。外界估計，普京此行主要是推動「西伯利亞力量2號」天然氣管道以彌補歐洲大幅減少購買俄國天然氣。這條管道一旦竣工，天然氣將由俄羅斯亞馬爾半島經蒙古傳送到中國。

蒙古務實知所取捨，違ICC規定頂多受口頭譴責，但得罪普京肯定冇運行！與俄羅斯維持友好合作關係，肯定比實踐對ICC嘅承諾重要千百倍！從普京的高調出訪蒙古，再次證明西方國家尤其是美國想以制裁孤立俄羅斯，根本完全失敗！