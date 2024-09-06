世界視線：遭窮州人民離棄　民主黨選情不穩

美國總統選舉競爭激烈，而且充滿變數。雖然賀錦麗在民主黨全國代表大會一片歡呼聲中獲得候選人提名，並在《華爾街日報》上月底的民意調查以48%支持度領先共和黨對手特朗普的47%，而9月初《紐約時報》的民調亦顯示賀錦麗以49%領先特朗普的46%，不過，這是民主黨全國代表大會剛完結後通常會領先的慣常現象。

然而，11月的大選仍有不少暗湧，其中一個就是特朗普及共和黨贏得愈來愈多年輕人的支持。2008年時58%年輕選民支持民主黨，2012年只有53%，2016及2020年仍保持55%，但2023年已下跌至50%以下，最明顯是18至29歲年輕人，對共和黨的支持度由2016年的36%升至2023年的48%。在2020年，年輕人支持拜登比支持特朗普多15%；到2024年初，支持特朗普比支持拜登多14%。當男性年輕選民被問及最關心的是甚麼議題，答得最多的是經濟（17%），其次是民主（10%）及移民（8%）。他們最擔心的是，只有中學學歷的年輕人失業情況趨嚴重，而美國大學生如今60%是女性，不少年輕男性被擠到低學歷及高失業群體。

另一個大選變數，是大批「鐵銹帶」工人及中、南部農業州份的農民開始背棄民主黨，例如過去汽車業興旺的密歇根州，特別是底特律市，由於鋼鐵及汽車製造業外遷，使大量工人失業；又如肯塔基州農民被大農場資本企業排擠，上世紀團結他們的民主黨工會及農業合作社漸漸失效，民主黨在他們的眼中，已由維護低下階層工農的政黨，變為依附高科技專業及大企業行政階層的既得利益政黨，比傳統共和黨人更缺乏對鄉土的關懷同情。

最近一部紀錄片講述及訪問肯塔基地區的民眾，發現他們過去多個世代是民主黨的死忠支持者，但由於務農及小型服務零售行業近年收入趕不上高通脹，開始埋怨拜登政府執政無能。當然，另一個恐懼是大量非法移民湧入，搶奪他們的工作機會，使他們無法增加微薄的收入。不少受訪者認為，無論民主黨或共和黨，都是遠離他們切身利益的既得利益政黨，但他們相信特朗普仍是有所不同，會更關心美國國內發展以及多減些稅，令他們的生活開支起碼可以多幾十美元。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻