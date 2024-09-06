產評：華得打好信心戰　抗逆穩樓市行先

最近華爾街大行排隊下調中國經濟增長預測，主因今年已踏入第9個月，但中國內部需求持續疲弱，資本市場表現低迷，內房問題待解，銀行承受的經營壓力愈來愈大。昨日內地財金部門主動出來解畫，並「放風」指有降準空間。單憑降準，可以起到的刺激作用有限，必須率先着手加快治理樓市問題，配合撬動資本市場發展，多方面穩定資產價格，居民不用再擔心財富日日如「冰融」，企業資金流動性改善，並藉資本市場融資加大投資，消費與投資的信心自然會回歸，結合出口轉型逐漸取得成效，3大引擎齊發力，這場經濟抗逆戰才能事半功倍！

數年前，常言內地房地產市場已大到不能倒，變相綁架了銀行，甚至是金融系統，說明房地產泡沫問題，已威脅到國家經濟的可持續性。從上世紀90年代日本的房地產泡沫爆破，到本世紀的美國次按危機，都說明樓市泡沫若處理不當，可對經濟帶來嚴重而深遠的打擊。

為此，內地當局拿出決心拆彈，一系列去槓桿，消泡沫的措施出台，包括限制銀行的房貸比重，促房企減債，並改革地方財政，改變高度依賴土地收入的財政結構，有序釋放房貸風險，徹底改變「樓價只升不跌」的市場預期，強調房子是用來住，不是用來炒的。

數年過去，至今並未有單一房企債務問題拖垮銀行的個案出現，算是守住了不發生系統性風險的底線。惟土地與住屋市場交易大減，流動性下降，企業無法實現正常的現金流，就連國資背景的房企都備受影響，且全國爛尾項目處處，住房庫存問題突出，說明要拆解這個內房炸彈，當局仍須努力。

與美國人先使未來錢的習性不同，中國人愛「磚頭」，房地產是主要投資項目之一，整個房地產產業鏈涉及可觀的固定資產投資金額及就業人數。是故，內房一脈出問題，百業景氣亦難好。物業資產大貶值，資本無法獲得合理的投資回報，流動性問題令企業無法正常運作。即使當局下調存款利率，又為汽車及家電動作消費補貼，以鼓勵居民多消費，但顯然刺激效用每況愈下。

沒錯，中國的汽車產業戰略以及整體製造業升級改造取得成功，一定程度支持着出口表現，惟在消費與固定資產投資不見起色，靠出口獨撐大局。在控制內房泡沫取得階段性成效後，當局得設法理順樓市供需，由地方政府出資收購部分庫存，加快建立可持續的城市更新模式和政策法規，打造宜居、智慧城市，讓居民合理利用住屋資源，享用更方便、稱心的城市生活，引導社會資源流往發展新經濟、新產業，創造新的產值，當視為治理樓市的目標。

內房拆彈期間，經濟適度減速，讓居民重新適應增長節奏，放下炒賣、一朝暴富的投機心態，腳踏實地謀生，倒是經濟結構轉型的一個重要而必經的階段。這場治理經濟賽，未來一年半載將進入攻堅期，當局得善用政策工具疏導風險，設法改善居民對收入的信心和就業的預期，期待內房順利軟着陸，為實現中國特色現代化工程邁出大步。