娛圈單打：男神朋友是男神　打波飲啡拍住上

韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》男星丁海寅，不經不覺已經36歲，再也不能老是扮演「年下男」、「國民小奶狗」角色。經過一輪努力轉型，大騷肌肉演了兩季《D.P：逃兵追緝令》，雖然收穫好評，但始終無法捲起旋風，最近演回愛情劇老本行，在《媽媽朋友的兒子》與鄭素敏拍檔。

可惜觀眾反應麻麻，即使在Netflix上架後迅速進佔多地點擊率第一位，但外界大彈劇情沉悶老土，男女主角沒有火花。看來丁海寅正值演藝生涯的平台期，改戲路展示男子氣概卻流失女粉絲，演愛情劇又被彈不夠浪漫，始終未能突破瓶頸。

不過，受惠於韓流在這十多年來站在世界頂峰，丁海寅在海外還是很有市場。他即將展開亞洲巡迴見面會，台北站釋出門票票價，卻被轟為飛擒大咬，最貴索價接近1,700港元，貴過去年見面會票價一截，甚至比剛到過台北舉行見面會的金秀賢更貴。論名氣論當紅程度，丁海寅無法跟金秀賢可比，叫價卻十分進取，難怪網民紛紛反問憑甚麼？

當然，值不值得，市場會給出答案，而且丁海寅跟金秀賢是同齡好友，可能也不介意貨比貨。他們雖然沒有在戲劇上合作過，但金秀賢一次探班，認識了同場拍攝的丁海寅，由於二人都熱愛打高爾夫球，很快就結成波友，金秀賢也有為丁海寅新劇送上應援咖啡車，足證友情深厚。都說男神的朋友都是男神，所言非虛。

話時話，韓媒曾驚爆丁海寅有「搵小姐」的習慣，有時候更會偕友人一起搵小姐。希望這位友人不會是白女婿啦，哎喲。