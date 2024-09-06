英國工黨政府宣布停止部分武器輸烏，北約也說俄烏戰爭它不是交戰方，故此不會公開與俄羅斯對抗。一方面，烏克蘭增兵攻俄國庫爾斯克、突襲莫斯科，都應是北約之力。另一方面，英國退縮，波蘭與烏爭執，各國開始觀望。北約和歐盟再不是豪言壯語地指揮對俄攻擊，輸送彈藥武器，派出僱傭兵參戰。

烏戰形勢混亂，戰與不戰仍然沒有清晰的傾向，這主要是美國政治與政策在總統選舉前，各方角力，也各方觀望。本來大選之前是政策暫時凍結中止之期，一切待新政府選出才從頭開始，只是目前國際政經形勢牽連着美國國運，戰爭一停，戰情會惡化。若烏戰停戰，美國抗俄陣營可能一哄而散，戰場上缺錢缺人，沒有美國與北約的大力支撐，澤連斯基政權也難安穩。近日，烏克蘭政府中的多名高官，包括副總理、外交部長辭任，政權已現崩析之象。而增兵庫爾斯克沒法重新突破俄國圍困，大有被俄軍圍剿之勢。軍事與政治，加上與北約的外交不順，連番挫折，形勢趨惡。

在美國大選之前餘下的時間愈少，美國的政治方向愈變得模糊，一切似依大選動向而變，烏克蘭戰況便緊緊地與美國大選連接，烏克蘭的主權、澤連斯基政權的安危、烏克蘭人民的選擇都變成次要，更清楚證明烏戰不過是代理人戰爭，主子家中惡鬥，棋子安危便可不顧。輸掉了烏克蘭，若換來總統選舉勝利，奪取美國政府大權，便在所不惜。拜登及其集團的好戰，歸根究柢還是利益，為了利益可以捨棄拜登換上賀錦麗，反戰若可得總統寶座，他們也可以一下子改變好戰面貌，停戰求和。美國的戰爭立場便在這兩個月內有大變的可能，民主、共和兩黨可以同唱烏克蘭和平之歌。

美國不能放棄以色列，猶太人已騎劫美國政治大權，只許猶太人生，不管多少美國人或非美國人死，更何況被猶太領袖視作人形動物的巴勒斯坦人。以色列的種族滅絕還在橫行，美國只是責備。加薩打不下去，以國已轉戰約旦河西岸的佔領區來進行種族滅絕。美國無動於衷，顯示出可捨烏克蘭但拚死要保猶太人的大政策。

於是，巴勒斯坦趨危急，伊朗等蓄勢復仇，美國更不顧烏克蘭戰事。既然突襲作用有限，歐洲大戰也打不起來，美國是犧牲烏克蘭保以色列，戰爭還會繼續，但重心已經轉移了。