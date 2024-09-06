俄羅斯總統普京訪問國際刑事法院成員國蒙古，東道主一如所料沒有執行或者說不敢執行逮捕令，引發烏克蘭及西方強烈不滿，聲稱這是對國際刑法體系的重大打擊，烏克蘭將與盟友尋求蒙古承受後果云云。這就好笑了，蒙古能有甚麼後果？最多是退出國際刑事法院，有甚麼了不起？中美俄等大國皆不是國際刑事法院成員國，可見該機構既沒有認受性，更沒有權威性，烏克蘭以此威脅蒙古，只能證明自己技窮。

老實說，烏克蘭目前的處境實在不妙，戰場上無法扳回劣勢，偏偏政府高層又出現大地震，真可謂屋漏偏逢連夜雨。總統澤連斯基不知是否急瘋了，竟一口氣解除副總理等多位內閣成員職務，外長庫列巴等官員則主動請辭，導致內閣出現三分之一空缺，說得好聽叫大換血，實際上是大崩潰。政府高官無心戀棧，連軍方將領也意興闌珊，烏克蘭還能撐多久？

難為戲子總統還在自我安慰，聲稱計劃無限期佔領庫爾斯克州土地，以迫使俄羅斯總統普京參與談判，作為結束戰爭「勝利計劃」不可或缺的一環。實際上，普京已明確拒絕任何會談，戲子的所謂「勝利計劃」不過是一廂情願。俄軍遲遲沒有收復失地，可能是暫時力有不逮，可能是另有部署，誰知道？不管怎麼樣，烏軍企圖無限期佔領庫爾斯克州土地，絕對是癡心妄想。普京可以悠閒出訪蒙古，可以飛到遠東出席東方經濟論壇，說明成竹在胸，對戰場形勢一點也不擔心。

反觀烏軍進退兩難，連日來傷亡慘重，佔據庫爾斯克那點土地沒有任何實際意義。眼看寒冬將至，後勤補給愈來愈困難，烏軍再不盡快後撤，隨時成為甕中之鱉。目前俄軍並不必急於收復失地，而是利用制空權加強轟炸，日前摧毀烏克蘭一間軍事教育中心，造成嚴重傷亡，據說當中包括北約教官。面對俄軍一浪高於一浪的狂炸，烏軍根本束手無策。英媒報道稱，美國可能向烏克蘭提供能深入攻擊俄羅斯境內目標的遠程巡航導彈，但尚需等待數月才有結果，這不是畫餅充飢嗎？

也許已經山窮水盡，烏克蘭駐日本大使竟然跑去參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，還聲稱是為了「瞻仰為國捐軀的烈士」，分明是向小日本獻媚，希望再乞得一點援助。問題是，美國和北約尚且救不了烏克蘭，何況是日本？