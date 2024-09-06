蘋果iPhone 16即將推出之際，內地傳來消息，指iPhone 16和iOS 18.2都不支援微信（WeChat），原因是蘋果和騰訊之間的博弈結果。消息傳開後，立即成為內地熱話，網民紛紛表示，若不支援微信便不用iPhone，改用Android手機或華為。

其實想一想也知道不可能成真，除非蘋果放棄中國市場，否則不可能不支援微信，皆因WeChat在全球擁有12億活躍用戶，絕大部分來自內地，由日常通訊到購物付款再到搭車打車，沒有WeChat不可能成事。人們可以不用iPhone，但不可能不用WeChat，蘋果和騰訊之間的博弈，必然以蘋果妥協來告終。

再說，蘋果手機在中國的銷售量已是大不如前，今年第一季較去年同期大跌近兩成，創2020年以來最大降幅，市佔率萎縮至15.7%，退居第3位，而去年同期則是第一位。

外界分析認為，華為去年打破美國晶片禁令絕地復活，進佔高階手機市場，加上愛國情緒高漲，皆令蘋果銷情受影響。來到第二季，蘋果在中國的銷情進一步下滑。初步統計顯示，中國的智慧型手機出貨量達到7,160萬支，與去年同期相比增長8.9%。蘋果直接滑出前5名之列，讓前5名全由中國廠商包辦，情況在近4年都沒有見過。

當然，即使蘋果銷量在中國跌出前5名，但仍佔十多個巴仙，基數仍然龐大，這筆生意不可能放棄，故此iPhone不可能不支援WeChat，原因正在於此。現時中國5大手機品牌分別是Vivo、Oppo、榮耀、華為和小米。這個結果可說是美國求仁得仁的結果，它以為封鎖圍堵可以堵死中國，殊不知中國拒絕被人卡脖子，靠自己開創出路。