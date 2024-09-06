所謂的「東升西降」，是否真有其事？答案再明顯不過，且看在東南亞以至非洲地區，中美兩國的影響力正出現「黃金交叉」，這種現象是何時開始？其實只是剛開始，交叉點就始自近兩年，甚至是始自今年。

一個總部設於新加坡的智庫，近年一直有訪問東南亞地區的居民，問假如中美兩國之間只能選一邊站隊，你會如何抉擇？在2023年，選擇美國的受訪者佔61.1%，選中國的佔38.9%；但到了今年，上述機構問同一條問題，選美國的下降至49.9%，選中國的上升至50.1%。雖然中國只是稍勝一個「馬鼻」，但這種趨勢所展現的，正是「黃金交叉」。

相近的情況也出現在非洲地區，南非約翰內斯堡智庫伊奇科維茨家庭基金會剛發布調查結果，該機構訪問了5,600多名非洲青年，年齡由18至24歲，請他們評價世界其他政體或國家，對非洲所產生的正面影響力。其中有82%的受訪者，認為中國對非洲具積極影響，有79%的人則認為美國具積極影響。是次調查同樣顯示出，中國勝過美國，而在4年前的同類調查，中美兩國卻是互換位置，當時美國仍能力壓中國。

綜合東南亞和非洲的兩項調查，都反映出中美的影響力正在改變，中國開始爬頭，雖然只是略勝美國，但「黃金交叉」的信號一旦出現，勢頭便不容易改變，中升美降將是必由之路。美西方以外的不少國家，愈來愈多人棄美親中，這現象近年尤其明顯，究其原因，是由於有多宗國際事件，都使老美身上的羊皮漸漸脫去，現出了惡狼的本相。譬如以色列和巴勒斯坦衝突，美國一直盲目支持以國，讓世人清楚看見，山姆大叔自稱世界警察，原來是騙人的。