波蘭外長西科爾斯基訪問新加坡時，語出驚人地表示，中國是唯一能結束俄烏衝突的國家！認為若中國真能協助結束這場瘋狂的戰爭，肯定能獲得歐洲的善意與感激！表面上這似乎是對中國國際地位的肯定與讚揚，但骨子裏卻沒安好心，而且根本也與事實不符。

俄烏戰爭爆發後，波蘭一直是最積極援烏的國家之一，因為唇亡齒寒，波蘭始終擔心若烏克蘭被俄羅斯拿下，波蘭就是下一個遭受滅頂之災的國家。但戰爭延宕至今，烏國戰況愈來愈不利，這也讓波蘭對前景感到憂心忡忡。美國和北約對烏克蘭的援助漸趨枯竭，歐洲許多國家更開始打退堂鼓，這迫使波蘭不得不尋求北約之外的助力，否則烏克蘭若一夕崩潰，覆巢之下豈有完卵？

但波蘭吹捧中國卻並非真正期望中國能結束戰爭，西科爾斯基褒中帶貶，他要說的其實是，只要中國斷絕與俄羅斯的貿易往來，俄國就將無法持續這場戰爭。換句話說，波蘭仍是站在美國的立場上，對中國在俄烏戰爭的角色提出指控；本意還是藉由抬高中國的地位，刺激北約對烏增援。

解鈴還需繫鈴人，大陸雖然積極推動以「六點共識」達成和平，但至今收效甚微的最大原因，在於這場戰爭的本質並非單純的俄烏衝突，而是美國藉由烏克蘭進行的一場代理人戰爭，目的是在削弱俄國與歐盟的實力，維繫美國世界霸主的地位。既然幕後推動者是美國，那麼只要美國不願停止，戰爭就會持續進行，直到美國達到目的為止。

眼前的情況是，為了美國的大選，烏克蘭必須至少在表面上維繫一個持續與俄羅斯打得有來有回的狀態，所以至少在11月投票前，俄烏戰爭都不會終結，不管求誰都不會有用。