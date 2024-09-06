前文提到，因中國嚴控外國的家用及線上遊戲進軍內地，加上智能手機及5G技術普及化，內地民眾的網上消費模式和規模經濟，促成中國手遊產業發展蓬勃，催生了多頭電玩獨角獸，並反攻國外的線上和家用遊戲市場，包括近日熱爆全球的國產遊戲《黑神話：悟空》。

然而，內地當局對電玩產業發展始終又愛又恨，不少官員仍認為打機乃「精神鴉片」，會荼毒青少年以至削弱國家的經濟和文明發展，只是因難以禁絕才勉強容許其存在，並先後推出了「打機實名制」、限制未成年人士打機時數，嚴格審查國產電玩的內容、數目和收費模式等。但亦有部分領導認為電玩是中國實現創科產業化，以至推動「新質生產力」所必不可少，即使不主動、大力扶持，也不應過度打壓。

上述爭論令中國的電玩政策和法規時鬆時緊，去年底網信辦突然推出的網絡遊戲管理辦法諮詢稿，一度令外界以為當局將重新收緊以至打殘電玩業，多隻遊戲股股價急瀉。但有關建議很快就被輿論及其他部門推翻，否則今趟「悟空神話」可能早已難產。

《悟》在商業上和政治上的空前成功，肯定可加強內地業界和支持電玩產業的官員自信，讓政策走向寬鬆，並吸引其他業者爭相推出類似的中國式遊戲。但多得當局對電玩遊戲質和量的嚴格管控，相信不會像房地產或電動車般，出現惡性競爭與產能過剩問題。

美西方近年不斷要求中國開放電玩市場，包括放寬直接進口和合資開發限制，希望可分到中國數以億計打機人口的紅利。中國政府則視電玩為政治及文化敏感、以至涉及國家安全的網訊產業，堅拒大幅度開放，雙方隨時會就此爆發貿易爭端。