以色列在加薩地帶的行動已經是徒勞無功，哈馬斯依然活躍，以軍一撤某地，便立刻為哈馬斯接上，人質獲救的寥寥可數。況且，面對哈馬斯的新政策，以軍搶救時實行槍殺人質，以軍奪得的便只是人質屍體。以色列在加薩所得的是全地區破壞至無可修復。更重要的是，死傷一、二十萬巴勒斯坦平民當中，大部分為婦孺，死傷民眾相當於原來人口的近一成，成為近代史上最嚴重的戰爭災難之一。

以色列在1948年立國以來，主要目的是殖民建國，打敗巴勒斯坦人民的起義和阿拉伯國家的攻擊。1967年以來穩定地進行殖民，一是擴大猶太移民的數目和所佔土地；二是禁制幾百萬巴勒斯坦居民，成為圍城內的被勞役人口，承擔以色列經濟的粗重低薪工作，使猶太與巴勒斯坦形成羅馬帝國的體制：猶太人的民主制建基於巴勒斯坦的奴隸制或被佔領民族的勞役之上。這種歐洲的殖民主義在美國霸權主義軍政支持和資助下，在21世紀還在持續，且變本加厲，成為世界文明的最大恥辱。

巴勒斯坦人民在哈馬斯領導下，去年10月的起義是應對以色列殖民政策的轉變。猶太殖民範圍擴大，侵佔巴勒斯坦人的居住區，更在政治極右傾化下，侵佔耶路撒冷，公開地反對聯合國在1974年決議的以色列與巴勒斯坦兩國並存的方案。加薩突襲既打擊揭露以色列的暴行，也引發以色列加快加強其種族主義暴行，公開用軍事行動來進行種族滅絕，也使其邪惡的政治陰謀暴露，殺害巴勒斯坦的老人、婦孺，以滅亡巴勒斯坦民族。用軍事攻擊與絕糧絕藥來屠殺巴勒斯坦人民。

在加薩滅不了哈馬斯，以色列極右政權已全然蔑視聯合國與國際社會的反對，不顧一切地否定聯合國兩國方案，全力滅絕驅逐巴勒斯坦人民。自8月底開始，以軍聯同猶太殖民者攻擊西岸佔領區的居住點、難民營和醫療設施等，把在加薩進行的一套全面在西岸推行。9月開始，攻擊加大，同樣地把城市摧毀，把居民驅趕和殺害。

加薩慘劇未完，西岸佔領區慘劇又出現。在國際指摘下，以色列政權還是明目張膽地進行種族滅絕暴行。這個政權以及支持它的政治勢力已經是不顧一切地與全世界、人類文明作對。他們的猶太復國主義不僅是極端的恐怖主義，更已是人人可誅的邪教了。