最近中美高層頻繁互動，白宮國家安全顧問沙利文等高官絡繹訪華，美國國防部也將會派出代表團參加北京香山軍事論壇，中美元首更有再次會晤的計劃，予外界的感覺是兩國關係正逐漸回穩。事實果真如此嗎？恐怕未必。樹欲靜而風不止，美國紐約州司法當局日前以涉嫌充當中國代理人為由，起訴前華裔女官員孫雯及其丈夫，紐約州州長胡楚更要求驅逐中國駐紐約總領事黃屏。

這分明又是無風起浪，甚至是莫須有的罪名。在反華歇斯底里之下，老美不僅走火入魔，而且杯弓蛇影，凡是與中方沾點關係哪怕是正常交往都會遭到各種猜疑，華裔身份更是一種原罪。無論左右、任何層級的官員，以及學術界和工商界人士，稍有不慎就會被無限上綱上線，隨時惹來牢獄之災，以致人人自危，這就是所謂的「自由天堂」。

最兒戲的是，紐約州州長胡楚指摘孫雯與中國政府合作是不可接受，但又承認對方在其政策中沒有發揮真正作用。這不是自打嘴巴嗎？既然沒有發揮真正作用，所謂的中國代理人又從何說起？至於胡楚要求驅逐中國駐紐約總領事黃屏，更是既狂妄又荒謬，如果美國國務院答應其無理要求，勢必引發一場外交風暴，中方不可能不報復。特朗普執政期間關閉中國駐休斯敦總領事館，中國迅即也關閉美國駐成都總領事館，這叫以牙還牙。幸好這次美國國務院不敢造次，強調黃屏最近離職只是常規任期結束，屬於中方的正常輪換，「美方沒有進行驅逐行動」。

有沒有進行驅逐行動姑且不說，這場風波起碼證明了一個事實，美國存在一股由政界、智庫、學術界、媒體等組成的龐大反華勢力，他們壓根兒不想見到中美關係改善。這也正是每當中美關係出現回穩迹象，美國就有人出來拆台的真正原因，這種局面在可見的將來都不會改變，也許只有等到中國綜合實力全面超越美國，老美才會老實一點。

最近許多人都談論美國大選將對中國帶來甚麼影響，其實不管選舉結果如何，民主黨繼續執政也好，共和黨重新上台也罷，都不可能改變遏華政策，中美關係只會朝着對抗的方向走下去。所以還是這句老話，打鐵還需自身硬。中方不必在乎誰入主白宮，老美喜歡瞎折騰，那是他們的事，中國人只需做好自己的事情就行。