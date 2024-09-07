美國總統競選戰況激烈，民主黨的總統候選人賀錦麗與共和黨的特朗普，支持度互有勝負，很多美國人都感到有抉擇困難。這時候，俄羅斯總統普京主動提議，說選賀錦麗更好，因為她的笑聲有感染力。

普京儼然是在隔空替美國人投票，此舉讓華盛頓政府覺得不是味兒，連忙大聲疾呼，要對方停止干預美國選舉。其實，華府未免太認真，也將神經繃得太緊了，普京大抵跟中國國家領導人一樣，壓根兒不介意誰是下任的白宮主人，事關不論由誰執政，想必對中俄兩國也不會有好言好語，只會繼續圍堵打壓，既是如此，何人上台，試問又有甚麼分別？

只是普京素來十分理性，他打趣地說會挑選賀錦麗，不是因為對方當真有何優點，相反，說不定她一旦入主白宮，抗俄的手段還會比特朗普更狠。普京之所以相中賀錦麗，真正的原因，其實他早已說過，就是特朗普行事太飄忽不定，旁人難以預測。

別的不消說，單說今年11月美國大選的投票結果，賀錦麗不論能否選上，你基本上可以斷言，她一定會接受選民的抉擇，但特朗普則不然，接受與否，到時候還要看他老哥的心情而定，現階段任誰也說不準。

這就是普京所指的「可預測性」，在他看來，即使賀錦麗上台之後，當真會加大力度抗俄，這也不打緊，起碼你知道她會如何做，但換作是特朗普，卻是無從估計。譬如在特朗普任內，便曾矢志要對付中國網絡社交平台TikTok，但近期他改變了態度，聲言一旦重掌白宮，將不會再打壓TikTok。

不過，特朗普這個保證可信嗎？當然不可信，因為以他的性格，決策是可以一變再變的。