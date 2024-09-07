被國際刑事法院發出逮捕令的俄羅斯總統普京，日前無懼風險訪問法院成員國蒙古，獲蒙古政府熱情款待，引起了烏克蘭強烈不滿，指摘蒙古政府沒有拘捕普京。澤連斯基政府這個說法若不是做騷向國民交代，就是太天真，不明白硬實力在國際政治舞台永遠是排首位。

國際刑事法院是根據2002年生效的《羅馬國際刑事法院規約》成立，受理個人犯下戰爭罪的訴狀，至今有逾百個成員國，影響力似乎很大。但到目前為止，中國、美國和俄羅斯等都未批准《羅馬國際刑事法院規約》，即沒有加入國際刑事法院。換言之，法院的審判範圍僅限於非洲、拉美與東南亞等小國，對大國卻基本上起不了法律作用。

以美國為例，美軍在阿富汗、伊拉克駐軍多年，存在不少戰爭罪行。幾年前國際刑事法庭曾經有意調查美軍在阿富汗涉嫌戰爭罪的行為，結果遭時任美國總統特朗普政府威脅，警告如果國際刑事法院展開調查，美國將對法院的相關人員制裁、拒絕他們入境。調查最後不了了之。

同樣道理，國際刑事法院對普京的審判也很難有效。抓捕大國領導人足以引發戰爭，後果非常嚴重。尤其是俄羅斯擁有核彈頭，蒙古假如逮捕普京，只會令自己捲入戰爭，甚至是引發核戰。指望國際刑事法院公正無私只是小國的一廂情願。

自從美國學者約瑟夫奈伊提出軟實力的概念後，近年許多人對軟實力的功效趨之若鶩，認為依靠無形的感召力或者國際制度就可以吸引外人倣效和跟隨。但在國際政治領域，最終還是最講究硬實力，把綜合實力分成硬實力和軟實力兩部分的話，前者是後者的基石，遠比後者重要。蒙古不敢拘捕普京只是再次印證這個道理而已。