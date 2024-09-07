翻看在多個月前撰寫、多篇有關俄烏及以巴戰事的文章，發現大部分論點都仍然鏗鏘有聲，許多預測均已陸續甚至提早實現。包括指出在主要交戰方的當權者，如以色列總理內塔尼亞胡、烏克蘭總統澤連斯基及俄羅斯總統普京等都無意求和，希望藉延續以至擴大戰事來鞏固自身權位之下，任何和談都只是做樣的虛招。以軍越境擊殺身處伊朗的哈馬斯領袖，在加薩戰事停滯不前下轉攻約旦河西岸，以及烏軍突襲俄國庫爾斯克州等，與和平之路相距愈來愈遠。

前文亦預言，在以烏既不能戰勝，也不願求和之下，其美西方盟友面對的政治及經濟壓力不斷累積，遲早會被迫轉軚或爆煲倒台收場。法、英、德三國的反戰、反移民、反大歐洲主義右翼勢力的迅速崛起，美國民主黨政府力求在總統大選前平息以巴戰事，都是有關國家打燈褪軚，準備放棄支援兩國的迹象。

近日以烏出現的內部變化更值得注視。早前6名以方人質（其中一人有美國國籍）在以軍殺到之前遭哈馬斯撕票，以國湧現了自戰事爆發以來最大規模的示威和罷工行動，要求盡快達成和議及拯救人質，矛頭直指多次在停火談判出爾反爾的內塔尼亞胡。拜登政府對有關行動似乎樂見其成，甚或會否就是美方有份策動的另類「顏色革命」呢？

烏克蘭國內局勢更是風起雲湧。「戲子總統」澤連斯基未經美西方批准就派兵入侵俄國，又不斷批評「金主」禁止烏方動用遠程武器攻俄，結果不久就發生了美製F16戰機遭美援愛國者防空導彈擊落的奇怪「意外」，還有多名內閣成員與軍隊將領相繼辭職或被撤換。之前講過以烏兩國最終可能要通過政變來實現和平，現在看來已不遠了。