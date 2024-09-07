美國校園槍擊案隔三差五就發生一宗，吾人耳熟能詳。要言之，如果久未聞有校園槍擊案，那才是新聞！喬治亞州溫德市一間高中當地4日早上發生槍擊案，造成至少4人死亡，包括兩名學生及兩名教師，另有9人受傷送院。警方公布槍手身份為格雷，佢係涉事學校嘅14歲學生，將以成人身份被控謀殺罪，行兇時使用AR-15半自動步槍。

咦！咁熟面口嘅！冇錯，行刺特朗普嘅又係呢類型手槍，槍手係20歲嘅克魯克斯。由14歲到20歲嘅槍擊手，都使用呢款槍，豈偶然哉？果然，呢款AR-15半自動步槍，適應多種口徑的子彈，採購適配的瞄準鏡等零部件非常簡單，據悉即使未經訓練的人士，操作該槍械也較易導致目標人物喪命。美國射擊運動基金估計，全國私人擁有數量達到2,400萬支，是全美持有率最高的槍械之一。翻查資料，2022年德州羅布小學殺害21名師生嘅槍擊案，行兇者就係用呢款半自動步槍。呢款槍咁易操作而殺傷力如此大，美國現時只有少數州禁止銷售或持有，看來有必要進一步嚴禁之！

今趟喬治亞州校園槍擊案，係今年為止美國發生最嚴重的校園槍擊案。據悉，此次係美國由年初至今發生的第45宗校園槍擊案，亦屬死傷最多的一宗。總統拜登於聲明中哀悼遇難者，表示不能繼續認為這是正常現象，敦促國會通過收緊槍械管制。兩位總統候選人賀錦麗和特朗普面對這樣令人痛心的槍擊悲劇，為選票，點都會講幾句動聽嘅說話。賀錦麗形容槍擊案係悲劇，指美國父母每天都擔心孩子能否活着回家，呼籲採取遏制槍械暴力。而向來是擁槍派的特朗普形容兇手是病態和瘋狂的怪物。點講都好，就嚟連幼稚園生都可以玩AR-15半自動步槍，美國校園今後仍難逃血腥災劫！