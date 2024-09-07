剛過去的周日，以色列人民終於不再忍了，70萬名以色列打工仔響應該國總工會Histadrut發起的全國總罷工上街示威，部分地區還有衝突，以色列人圖以最大規模的罷工行動，迫使政府與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯停火，拯救剩餘的以色列人質。在以哈衝突中一直態度強硬的以色列總理內塔尼亞胡似乎態度轉弱了。

就在總罷工行動同日，以色列派遣軍事部長戈夫曼到訪莫斯科，希望俄羅斯出手，因俄方與哈馬斯組織說得上話，以色列促談的姿態終於有了轉彎。

以色列人忍無可忍的總罷工，是因為以軍在加薩地帶南部城市拉法的隧道發現6具以色列人質屍體。過去一年，以國其實有不少抗議行動，要求政府與哈馬斯磋商停火協議，但每次都被內塔尼亞胡政府無視。這次群情激憤，反映不少人希望在以哈衝突將屆一年前解決問題。

以色列總工會會員有數十萬人，今次牽頭發起全國總罷工，獲該國主要製造商和高科技領域企業家的支持，可以說，商界、勞工界已成為反戰的最大勢力，內塔尼亞胡面臨的壓力不是政界的口水族，而是有經濟實力、有選票壓力的聯合陣線。

9月的第一天，以色列多個城市揭幕的總罷工也規模浩大，工會估計約有70萬人參與，當中，特拉維夫估計有30萬人上街，耶路撒冷等地估計也有20萬人參與。雖然以色列法庭介入，令罷工行動提前了3個小時結束，但接近一成人口（若以成年勞動人口計算更遠超一成）的怒吼聲浪，卻讓全世界看到以色列政府的民心背離，叫囂民主至上的美國更尷尬極了。

近一年來，內氏恃着不少以色列人對哈馬斯劫持人質的憤怒，以及以軍對哈馬斯有絕對軍事實力的優勢，對哈馬斯及加薩地帶採取了堪稱毀滅式的報復行動，這次以色列總工會終於讓他頭痛了。

罷工當日，以色列的機場貨運、交通運輸甚至市政中心都在罷工，就算曾經支持戰事的以色列人也感覺難受了，沉默地支持起來。

去年10月以來，以哈衝突不斷升溫，以色列軍人雖然在加薩地帶揚威且捷報頻傳，讓敵人及敵對勢力如摧枯拉朽般倒下，但同時倒下的還有以色列經濟。今年4月以來，以色列金融市場便多次大插水，蒸發的財富合計已是多個千億元，這也是今次那麼多商界及打工仔要求政府見好就收、以人質生命及以色列經濟為優先考慮的關鍵。

中東不太平，即使今次雙方真的停火，以色列在過去近一年中的行動已經徹底惹火伊朗、黎巴嫩真主黨，甚至大半個中東的穆斯林同盟，這個仇不亞於當年以色列立國之戰，當以色列和巴勒斯坦好不容易愈合的傷口又再被血淋淋地撕開後，復仇勢必成為中東地區最不穩定的導火線。和平與太平，距離中東真的愈來愈遙遠。