正論：建築工人吊鹽水　煞停外勞把好關

民生多艱，民怨自不然增多；搵食不易，基層苦水吐不完！近期發生多宗勞資糾紛及欠薪事件，例如7月有將軍澳日出康城12期地盤勞資糾紛，大批工人堆圍欄堵路；又如8月28日逾40名工人於高超道堵路追薪；8月29日又有油塘樓盤約30名工人堵路追薪，他們拉起的橫額，不外乎「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」！

有關事件反映建築界因外圍經濟環境改變而導致私人興建項目出現放緩現象，形成「缺人」等假象。香港建造業總工會亦曾表示，目前仍有特定行業的工人正處於開工不足情況，促請政府協助本地工人就業，並適時檢討現時行業人力資源政策。事實上，建築工人正處於開工不足情況，尤其某些工種如木模板工、紮鐵工等。

勞工及福利局局長於社交平台發文指，近日有建造業工會接獲多名輸入勞工反映遭受不公平對待，引起坊間就輸入勞工事宜的熱議。最新一輪（第5輪）建造業輸入勞工計劃於7月接受申請，發展局決定這一批申請將不予批出配額。他解釋，計劃一般是按季度接受申請，在處理每個申請時，發展局會審視申請人有否按政府要求先進行本地招聘而未能聘請所需勞工、該工程是否有確實需要，包括考慮工程進度等。

政府去年7月推出的建造業輸入勞工計劃，設有配額總數上限1.2萬名，低於建造業議會於去年發表預測未來數年行業整體短缺約2萬至4萬名上述人員的數字。香港建造業總工會曾公布調查，指逾八成受訪工友反對輸入外勞，約77%人認為輸入外勞會造成本地工人失業。工會質疑，建造業界人手不足只是資方製造的假象，只希望以輸入外勞降低成本。如今政府經過檢討，適時監察各輸入勞工計劃的實施情況，煞停最新一輪建造業輸入勞工，秉持本地工人優先及權益政策，可謂從善如流，值得肯定。

香港建造業總工會就局方決定表示歡迎，認為局方能夠正面回應工會的訴求，並表示本港工程預計一至兩年內就會陸續完工，未來工人、建築師、工程師面臨「無工開」。工會憂慮市道差，私人項目減少是工人失業主因；但外勞薪酬以月薪計，本地工人以日薪出糧更便宜，本地工人相對仍有一定吸引力。工會認為政府要推出更多公務工程及舊樓維修等項目，並為本地工人提供更多培訓，着力推動「一專多能」，工友掌握多一門技術，搵工轉工自然亦較容易。

此外，有議員認為今次煞停輸入外勞「遲到好過無到」，又指外勞亦會被管理公司濫收費用、剋扣工資，甚至有公司收錢後，幾個月就將外勞解僱，但往往因為外勞怕麻煩而不出面頂證，最終不了了之。議員雖然相信《建造業付款保障條例》很快會通過，但仍未能解決源頭問題，建造業判上判，令工人被拖糧；招標價低者得，令承建商將職安標準降低等，是業界制度上的紕漏，認為有需要從源頭着手解決。事實上，各行各業均面臨就業問題，經濟低迷，民生多艱，當局自是應把好關，不受虛言，不興偽事，務實調整政策，適時為基層解決就業壓力，市民的真正幸福感才會常擁有！